Финский министр заявил о недопустимости возвращения России в мировой спорт
Петри Хонконен, министр науки и культуры Министерства образования и культуры Финляндии, сфера деятельности которого охватывает также спорт, дела молодежи и церкви, выступил против допуска россиян к международным соревнованиям.
„Ни при каких обстоятельствах Россию и Белоруссию нельзя пускать обратно“, — заявил Хонконен, которого цитирует Iltalehti. — „Вся международная санкционная политика построена на том, что российское общество должно платить за свою деятельность. Это касается и спортсменов из России“, — отметил министр.
В декабре в швейцарской Лозанне состоялся олимпийский саммит. В его итоговой декларации говорится о всеобщей поддержке инициативы Олимпийского совета Азии по пересмотру защитных мер, заключающихся в недопуске до соревнований российских и белорусских спортсменов. Также глава национального олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс заявила, что американская сторона выступает за участие россиян в Олимпиаде 2024 года, но без национального флага.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) в качестве защитных мер рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации в Украине. Большинство федераций поддержали рекомендации.
Источник - Sportmail