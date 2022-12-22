Ужас! Боксера-чемпиона насмерть сбила машина во время пробежки

Боксер Эльби Билиндо из Демократической Республики Конго погиб в возрасте 27 лет во время тренировки, сообщает Express.



Спортсмена на утренней пробежке насмерть сбила машина, водитель которой был пьян.



У 27-летнего боксера был запланирован бой на 22 декабря в Киншасе против соотечественника Бенуа Макангила.



Билиндо начал профессиональную карьеру в 2013 году, провел 14 боев, в которых одержал 11 побед при трех поражениях, и считался лучшим легковесом ДР Конго.



Также он владел титулами чемпиона Центральной Африки и чемпиона Африки по версии Universal Boxing Organisation.



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