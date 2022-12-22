Вратарь аргентинцев и фанаты жестоко шутят над Мбаппе: кукла и сожженный гроб

В частности, после четвертьфинала с голландцами, остановив два удара в серии пенальти, Мартинес кричал скамейке „Оранжевых“, сколько раз он их, скажем так, поимел. А после финала и вручения приза лучшему вратарю турнира — он приложил трофей к паху.

Хотя последнее для аргентинцев — вполне нормальная вещь. Достаточно вспомнить, как после победы над „Ювентусом“ в Лиге чемпионов крепость и величину своих яиц демонстрировал повернувшийся к трибунам главный тренер „Атлетико“ Диего Симеоне.

„Я сделал это, потому что французы освистали меня“, — объяснил свой жест Мартинес.

Однако голкипера, что называется, понесло. На чемпионском параде в Буэнос-Айресе вратарь держал в руках куклу с лицом Кильяна Мбаппе, который вообще-то сделал в финале хет-трик и реализовал свой удар в серии послематчевых пенальти. А в раздевалке, когда футболисты распевали „Минута молчания“, именно Мартинес добавил: „Для Мбаппе, который умер“.

Данную тему развили аргентинские фанаты. Опять же на параде, куда они притащили бутафорский гроб с портретом французского бомбардира. Потом гроб сожгли. А возвращаясь к поведению Мартинеса, можно вспомнить, что непосредственно после игры он вел себя совершенно нормально.

Да, расплакался во время телевизионного интервью, но в тот момент от счастья рыдала вся Аргентина. Эмилиано утешил француза Мбаппе, и они вполне себе мирно стояли рядом во время фотосессии по окончании церемонии вручения индивидуальных призов.

Откуда такая реакция и в чем конкретно провинился Мбаппе? Ответ на вопрос следует искать в весеннем интервью нападающего „ПСЖ“, где он не слишком лестно отозвался о южноамериканском футболе.