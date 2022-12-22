НАПОМИНАЕМ | Выход на лед озера Паэ по-прежнему опасен для жизни и поэтому запрещен!

„В начавшийся зимний сезон мы уже успели увидеть буран, ледяной дождь, минусовые температуры и оттепель. Все эти погодные явления затронули и наш район, с их последствиями мы боремся ежедневно. Озеро Паэ привлекает жителей с виду безопасным и гладким льдом, но не стоит забывать, что выход на лёд запрещён и имеется большой риск провалиться под лёд. Берегите себя и своих близких“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Начиная с 26 ноября запрещён выход на лёд внутренних водоёмов по всей Эстонии. В последние недели температура воздуха была очень изменчива. В результате перепадов температуры от минусовых до плюсовых, на данный момент на дорогах образовалась оттепель. Озеро Паэ покрыто тонким слоем льда, при выходе на который можно с легкостью провалиться. В прошлом году в Эстонии так провалились под лёд и утонули четыре человека.

Выход на лёд озера Паэ в Ласнамяэ представляет опасность каждую зиму. В качестве профилактической меры управа района Ласнамяэ установит на озере предупреждающий знак, напоминающий людям о необходимости соблюдать правила и не выходить на лед.