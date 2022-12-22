Последствия чемпионского парада в Аргентине: двое погибших и один ребенок в коме
По меньшей мере двое болельщиков погибло после того, как сборная Аргентины по футболу выиграла чемпионат мира, а также один пятилетний мальчик находиться в коме.
Во вторник, в столице Аргентины Буэнос-Айресе состоялся парад в честь чемпионства национальной сборной на ЧМ-2022 года.
На этом мероприятии присутствовали 4 миллиона местных жителей, но к сожалению без инцидентов не обошлось.
Сообщается, что во время празднования как минимум два человека скончалось. Первый ехал на мотоцикле, в это время флаг Аргентины был накинут на его плечи. Внезапно он упал с транспортного средства, а флаг зацепился за колесо мотоцикла и задушил молодого человека, а другой мужчина упал с крыши дома и получил травмы, несовместимые с жизнью. Также аргентинская болельщица упала с моста, но выжила.
Другой инцидент произошел с пятилетним мальчиком, который находился на площади Сан-Мартина в Буэнос-Айресе во время празднования вместе с родителями. Сообщается, что на голову ребенка упал кусок мрамора с памятника. Мальчик с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в реанимацию и сейчас он находится в коме
По меньшей мере 30 человек пострадало во время празднования по случаю возвращения национальной футбольной сборной после победы на чемпионате мира в Катаре, а сам парад был отменен из соображений безопасности.