Последствия чемпионского парада в Аргентине: двое погибших и один ребенок в коме

Во вторник, в столице Аргентины Буэнос-Айресе состоялся парад в честь чемпионства национальной сборной на ЧМ-2022 года.

На этом мероприятии присутствовали 4 миллиона местных жителей, но к сожалению без инцидентов не обошлось.

Сообщается, что во время празднования как минимум два человека скончалось. Первый ехал на мотоцикле, в это время флаг Аргентины был накинут на его плечи. Внезапно он упал с транспортного средства, а флаг зацепился за колесо мотоцикла и задушил молодого человека, а другой мужчина упал с крыши дома и получил травмы, несовместимые с жизнью. Также аргентинская болельщица упала с моста, но выжила.

Другой инцидент произошел с пятилетним мальчиком, который находился на площади Сан-Мартина в Буэнос-Айресе во время празднования вместе с родителями. Сообщается, что на голову ребенка упал кусок мрамора с памятника. Мальчик с тяжелой черепно-мозговой травмой был доставлен в реанимацию и сейчас он находится в коме

По меньшей мере 30 человек пострадало во время празднования по случаю возвращения национальной футбольной сборной после победы на чемпионате мира в Катаре, а сам парад был отменен из соображений безопасности.