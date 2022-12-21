Владимир Зеленский встретился в Белом доме с Джо Байденом

Зеленский поблагодарил Байдена за помощь со стороны США, а американский президент заявил, что поддерживает стремление Киева к „справедливому миру“.

Около часа назад Зеленский прилетел в Вашингтон: самолет ВВС США, на котором был украинский президент, приземлился на объединенной базе Эндрюс.

„Сегодня я — в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и конгресс за такую необходимую поддержку“, — написал Зеленский у себя в Telegram, опубликовав серию фотографий. Он сообщил, что проведет несколько встреч, в частности, с президентом США.

Байден ранее написал в Twitter, что им с Зеленским нужно много обсудить. После переговоров президенты проведут совместную пресс-конференцию, а затем Зеленский выступит в конгрессе на совместном заседании сената и палаты представителей. После этого он собирается сразу покинуть Вашингтон, таким образом, визит украинского президента продлится несколько часов, передает CNN.

Зеленский прибыл в США из аэропорта Жешув в Польше, а туда он добирался на поезде вместе с американским послом Бриджит Бринк. По данным телеканала, украинский президент планировал визит несколько месяцев. Источник CNN сообщил, что власти США усилили меры безопасности из-за опасений по поводу возможного покушения на Зеленского со стороны России.

Нынешний визит президента Украины стал его первой зарубежной поездкой с начала российского вторжения.

21 декабря в Вашингтоне объявили о выделении Украине военной помощи в размере $1,85 млрд. Из них $1 млрд пойдет на укрепление противовоздушной обороны страны, в том числе на закупку систем ПВО Patriot, еще $850 млн — на помощь в области безопасности.