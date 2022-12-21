ГАЛЕРЕЯ | Нарвский колледж закрывает здание до 3 января. Экономят?

Студенты считают, что так их колледж планирует экономить, но административный менеджер говорит, что веских причин для экономии нет, потому что они и так один из самых экономных филиалов Тартуского университета. При этом, по словам некоторых студентов, им приходится сидеть на парах в куртках, а преподаватели – кутаются в шали. Настолько в здании холодно.

„Днем в большей части помещения мы выключаем свет, так что наши каникулы не связаны с кризисом, мы умеем экономить, – говорит Яанус Виллико, административный менеджер Нарвского колледжа. – Когда свет не нужен – выключайте его, советую это всем, даже дома. Здание колледжа по характеристикам очень экономное [в эксплуатации]. При строительстве эти нюансы продумали заранее. Мы каждый год уходим на каникулы до января, в этом нет ничего исключительного“. При этом, возможно, преподаватели продолжат работать в последние дни декабря в режиме онлайн из дома.

Александр Губер, управляющий кафе „Муна“, говорит, что их уход на каникулы для них тоже традиционный. Когда закрывается колледж, то и они не работают. По его словам, в этот раз колледж хотел дольше оставаться на каникулах, поэтому и коллектив „Муны“ решил, что они не работают до 9 января, сотрудники спланировали себе отпуск. Но колледж в итоге в рабочий режим войдет с 3 числа, а кафе только после православного Рождества.

„Рождество и Новый год – домашние праздники и в первые январские дни у нас мало посетителей всегда, – комментирует Губер. – Корпоративы уже почти все прошли, так что мы ничего не теряем, отдыхаем и набираемся сил к лету. Когда приезжали туристы, было, конечно, поживее. Раньше у нас примерно 70 % посетителей – это были туристы. А сейчас только 40%. Со всеми событиями текущего года даже внутренних туристов стало намного меньше. В прошлом году мы открылись 2 или 3 января, а в этом году, раз уже спланировали до 9 числа не работать, так и решили не менять график“.