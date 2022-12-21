Bloomberg: Экспорт российской нефти рухнул на 54 процента в первую неделю после введения потолка цен

Агентство отмечает, что обвальное падение поставок стало потенциальным источником тревоги для правительств всего мира, стремящихся избежать сбоев в глобальной экспортной системе.

Частично падение было обусловлено работами в порту в Балтийском море, которые уже завершены. Но также, по-видимому, сказалась нехватка судовладельцев, готовых перевозить российские нефтяные грузы на рынки Азии. В ряде других портов также наблюдалось снижение по сравнению с предыдущей неделей.

К этим данным следует относиться осторожно, поскольку недельные потоки зависят от сроков планирования грузоперевозок, погоды и даже от качества сигналов, которые передают сами суда, отмечает Bloomberg.

Санкции Европейского союза, вступившие в силу 5 декабря, призваны ограничить доходы России от продажи нефти. С одной стороны, ЕС прекратил закупки, но он также запретил предоставление ключевых услуг, позволяющих транспортировать нефть. США настаивали на том, чтобы меры были смягчены введением предельного уровня цен, сохранив, в частности, доступ к услугам страхования для трейдеров, которые платят за российскую нефть 60 долларов за баррель или меньше.

Этот уровень соответствует потолку цены на российскую нефть, который западные страны согласовали в начале декабря. Его планируют регулярно пересматривать. По задумке, он должен быть как минимум на 5 процентов ниже, чем стоимость российской нефти на мировых рынках.

Власти России не раз заявляли, что не будут поставлять нефть в страны, поддержавшие введение ценового потолка. По данным „Ведомостей“, в Кремле уже подготовили проект ответных мер, но официально они пока не обнародованы.