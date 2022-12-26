Почему свадебные координаторы не популярны в Эстонии?

Я могу работать как с организатором, так и напрямую с парой. Допустим, невеста сама решила организовать свою свадьбу, но в день мероприятия я являюсь помощником, который будет полностью контролировать весь процесс. Пара таким образом может не волноваться и полностью отдаться празднику.

В первую очередь хочется сказать, что бюджет - не самая важная часть. Можно сделать шикарную свадьбу, но при этом на ней не будет приятной атмосферы. Именно поэтому чувства пары - основополагающий фактор, любовь невозможно купить за деньги. Если пара счастлива, хочет прожить всю жизнь вместе, то это сразу видно и это как раз сделает свадьбу незабываемой.

Я люблю свою работу и, несмотря на возможные трудности ощущаю удовольствие от процесса, результата.

Начинать что-то новое всегда сложно, но я не боялась этого. Находясь на мероприятии, я ощущаю себя максимально счастливым человеком и понимаю, что хочу продолжать, двигаться в этой сфере только вперед.

До прихода в эту сферу я долгое время была в декрете. Позже я стала заниматься зумбой, и это увлечение привело к тому, что я сама стала тренером, устраивала людям праздники на сцене. Но в какой-то момент мне захотелось попробовать себя в чем-то новом, я прошла обучение на координатора и сейчас уже наблюдаю за праздником „за кулисами“.

К счастью, моя жизнь всегда насыщенная и веселая, поэтому профессия свадебного координатора только прибавила позитива.

Какой была твоя жизнь до профессии координатора и что стало „после“?

Если говорить в целом, то меня привлекают не только свадьбы. Я считаю, что вся event-индустрия безумно интересная сфера. Мне очень нравятся праздники, и я считаю себя везунчиком, который имеет возможность создать что-то особенное в важный день.

Какое прекрасное событие - свадьба ! Однако на каждой свадьбе нужен свой специалист, который создаст спокойное настроение для пары. Сегодня темой нашего интервью будет профессия свадебного координатора и расскажет нам об этом специалист с большим опытом - Ирина.

Если свадьба включает себя загс и ресторан, то специалист на такой свадьбе не нужен. При данном формате может справиться как ведущий, так и сама пара. Я занимаюсь более масштабными мероприятиями, где есть много нюансов.

Моим плюсом еще является то, что я все рассказываю и делюсь контактами проверенных специалистов.

Это актуально, поскольку ценник невысок, а результат радует пару и гостей. Я понимаю, что тяжело довериться чужому человеку в организации, поэтому можно продумать детали самим, а за их выполнением буду следить я.

Я продвигаю данную профессию у себя в блоге, и люди очень удивляются тому, что оказывается, можно настолько облегчить процесс свадьбы.

Это моя боль, на самом деле, ведь в других странах данная профессия очень востребована. У нас же более привычно видеть, что тот человек, который организовал, все сам и координирует.

После рассадки я встречаю гостей, позже жениха и невесту. Я координирую их выход, поскольку даже этот момент может быть разным. Перед официальным мероприятием мы еще репетируем выход, поскольку все должно идеально сочетаться с музыкой и придуманной идеей. Далее контролирую подачу блюд, поскольку каждый гость уникален и может иметь свое меню. Согласовываю с ведущим все детали, проверяю торт и если есть фейерверк, то занимаюсь и этим. Помимо этого разрешаю проблемы, если произошло что-то неожиданное.

Далее я приезжаю на площадку за 2-3 часадо церемонии. Я проверяю работу декораторов, флористов, далее смотрю, что происходит на кухне. Иногда пары сами привозят свой алкоголь, и я слежу, чтобы его охладили. Далее я занимаюсь рассадкой гостей, контролирую тайминг для того, чтобы к приезду гостей все было готово.

Свадьбы бывают разными, но в основном, я работаю за городом. До самой работы на площадке, я за несколько дней начинаю подготовку: заранее беру контакты задействованных на свадьбе людей, перепроверяю дату и место.

Был у меня такой случай, когда свадьба была на грани срыва. Невеста не продумала план Б и отказалась от моих предложений. Во время красивой регистрации начался ливень, зонтов не было, мне пришлось срочно бежать в соседнее здание за ними. Честно, это был срыв мероприятия, настроение испортилось. Невеста очень расстроилась, отказывалась продолжать свадьбу, что конечно же, отразилось на всем празднике. В итоге все наладилось, но именно тогда я поняла, что больше не буду работать без плана Б.

Ко мне обращаются из-за человеческого фактора. Я добросовестно выполняю свою работу, у меня есть опыт и люди доверяют мне. Мне везёт и на невест, с некоторыми мы стали друзьями.

Дружелюбность, позитив дополнят список, ведь это все-таки работа с людьми. Я всегда улыбаюсь несмотря ни на что.

Дипломатичность является третьей характеристикой. Нельзя отчаиваться, всегда нужно находить общий язык со всеми и создавать хорошее настроение.

Организованность также ключевое качество. Мы говорим про расписание, которое сделано по минутам. Я не могу себе позволить что-то забыть, опоздать.

Обязательна стрессоустойчивость. Когда что-то идет не по плану, я не отчаиваюсь и тем более не впадаю в панику, тут же разрешаю проблему.

Я упомянула, что веду свой блог, развиваюсь и не стою на месте. Мне очень хочется помогать, и как бы тяжело не было, я не сдаюсь.

Моя история началась с того, что я сама когда-то была невестой и прекрасно знаю, насколько важен день свадьбы. Агентство, которое занималось моей свадьбой, открыло курс координации: подготовка специалистов для своего же агентства. Нас было 9 девочек, но в профессии осталась я одна. Это сложный путь, поскольку надо самой находить себе клиентов. Начинала с бесплатной практики, именно тогда и поняла, что это дело моей жизни.

Это открытая ниша, которая не особо развита. Больше этим занимаются самоучки, однако можно и пройти обучение.

Важно помнить, что не всегда самый дорогой специалист есть самый лучший, на любую сумму найдутся свои варианты проведения мероприятия.

Очень сложно сказать, каждая свадьба индивидуальна. Средний чек примерно 10-15 тысяч, были и дороже, и дешевле. Все зависит от дохода и возможностей пары.

Букет уже не только кидают, но и разыгрывают.

Пары больше предпочитают американский стиль: арка на улице, выездная регистрация, подружки невесты в одном стиле и цвете, друзья жениха тоже в одинаковых костюмах.

Я скажу честно, что это сезонная работа. Самый пик приходится летом, тогда работы много. В остальные сезоны тоже проходят праздники, но стабильно летом это очень актуально.

На скольких свадьбах ты уже была и как часто в Эстонии проходят свадьбы?

Многие говорят, что я беру мало. Лично для меня - координация не должна быть роскошью. Мои пары все разные, но я не завышаю цену. Я считаю, что моя услуга должна быть доступной для любого кармана.

Если говорить про негатив, то это мозоли на ногах. Я не могу назвать негативные моменты, не обращаю внимание даже. Я не боюсь стресса, готова к разным ситуациям.

Самое важное - это люди. Мне везет на них, я сама этому удивляюсь. У некоторых людей я уже являюсь семейным координатором.

Конечно, есть, так как профессия еще не известна в широких кругах. У меня есть в планах создать свой курс и обучать помощников-координаторов.

Есть ли у тебя личные амбиции? Как ты видишь свое развитие в данной профессии?

Теперь первое, чем я интересуюсь - это какой план Б. Я никак не могу себе более позволить таких неожиданностей, поскольку мне проще продумать все самое неожиданное до дня свадьбы. Произойти может всякое, никто не застрахован от неприятностей, но лучше быть готовым заранее.

Как выбрать координатора?

Я бы посоветовала смотреть на результаты работы. Координатор должен понимать что и зачем он делает. Это большая ответственность, которая полностью находится на плечах специалиста. Все возникающие проблемы - это только проблемы координатора. Нельзя сказать, что виноват кто-то третий, даже если сразу не приходит на ум решение проблемы, то надо успокоить гостей, пару и заняться в ближайшее время этим вопросом.

Агентство или работа на себя. Что лучше? Сколько свадебных агентств в Эстонии?

Честно, легче работать с агентством. Профессионал все организовал, я лишь несу ответственность за координацию. С невестами труднее, поскольку у них нет опыта организации подобных мероприятий. Однако мне это нравится, я всегда с радостью принимаю трудности.

У нас рынок очень маленький, но попасть на него не так просто. Я работала с двумя агентствами, русскоязычных - всего несколько. По поводу эстоноязычных ничего сказать не могу, еще не было опыта.

Какие самые популярные локации для свадеб?

Есть пару мест, куда я езжу, как домой. Первое - это ресторан Ruhe. Красивое место и находится за Таллинном. В этот же список попадает Golf Club. Ботанический сад еще является интересной локацией. В центре очень редко проходят такие праздники.

Локация - очень важный аспект, поскольку не всегда возможно оправдать желания невесты. Если это очень далеко от Таллинна, то надо организовывать трансфер, а это уже дополнительная сложность.

Необычные пожелания у пар. Что интересного было?

Все примерно хотят одно и тоже. Всем важна красота, изящество. В этом году у меня был странный момент, когда я вела невесту к алтарю, поскольку она осталась одна. Это был очень интересный опыт, который я запомню на всю жизнь.

Что для тебя самое трогательное на свадьбе?

Очень пронизывает, когда плачут женихи. Чаще всего это иностранцы, не знаю с чем это связано, но именно мужские слезы действительно касаются глубины души.

Что может полностью испортить мероприятие?

Если есть ошибки в организации свадьбы, то это все можно переделать. Самое страшное - это испорченное настроение невесты. Все должны стараться, чтобы невеста была счастлива, тогда свадьба пройдет отлично. Женихи более спокойно на все реагируют и могут подстроиться, если что-то происходит.

Самая запоминающаяся твоя свадьба.

Это была моя первая свадьба, где невеста общалась только со мной. У нее было довольно странное настроение, она не слышала жениха и к тому же она из-за переживаний забыла свадебный танец. У нее буквально началась истерика, но я нашла решение этой проблемы и как бывший тренер поговорила с ней. Ей это помогло, в итоге пара станцевала, все прошло спокойно.

Советы будущим координаторам.

Если нет понимания, желания брать ответственность, то лучше не стоит даже обучаться на данную профессию. Для меня лично - каждая моя пара, словно семья, к которой я отношусь бережно. Я делаю работу для себя и не могу позволить себе сделать плохо.

Опиши одним словом свою профессию.

Кайф. Это дело, от которого я испытываю лишь позитив и хочу продвигаться в нем далее.