ВИДЕО | Шеф-повар Роман Защеринский: Не планируя питание, просто выбрасываешь деньги на помойку

„Что для меня значит безотходное потребление? Это когда все, что ты купил, можешь использовать на 100 процентов, – говорит топовый шеф, который следует этому принципу и на работе, и дома. – Логично, что когда вы получаете сдачу в магазине, вы не выбрасываете ее в мусорное ведро. Зачем делать это с едой?“

В видео Роман рассказывает о том, как планировать питание: исходите из веса продуктов в расчете на человека и думайте! Кроме того, вы откроете для себя лайфхаки и неожиданные рецепты, а также узнаете, как знаменитый шеф-повар планирует несколько блюд из одного куска мяса или целой рыбы.

Приятного просмотра!

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