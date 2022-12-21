Управа Ласнамяэ: крыши зданий необходимо регулярно очищать от снега и льда!

Старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко напоминает владельцам домов, зданий, и представителям квартирных товариществ о том, что именно они несут ответственность за своевременное удаление сосулек с крыш и карнизов зданий. „Если вы заметили опасные сосульки, свисающие с крыши вашего дома, следует незамедлительно заняться их устранением“. Старейшина добавила, что скопившийся на крыше снег и свисающие с неё сосульки могут быть опасны как для людей, так и для их имущества. В случае возникновения опасности необходимо незамедлительно ограничить доступ в пространство под крышей и при первой возможности очистить карнизы.

При удалении излишков снега и льда с кровли необходимо следить за тем, чтобы они не создавали временную дополнительную нагрузку на конструкцию как, например, в случае, когда прежде чем сбросить снег вниз, его собирают на одном краю крыши. Карнизы должны быть безопасными постоянно. В обязанности собственника дома и председателя квартирного товарищества входит контроль за состоянием снега и льда, скапливающихся на крыше в снежный сезон.

Осторожность следует проявлять и пешеходам, которые должны предварительно убедиться, что участок дороги перед домом безопасен для прохождения.

Основной причиной образования сосулек является неправильное утепление крыш жилых домов и зданий. Неправильное утепление крыш приводит к потерям тепла, а когда снег на крышах тает и стекает на карнизы, он превращается в лед. Образующийся на крышах лед повреждает карнизы, сливы, кровлю и фасады. Падение сосулек и снега с крыш может представлять опасность для людей и транспортных средств.

С вопросами и замечаниями по поводу обслуживания улиц можно обращаться по городскому номеру помощи 14410 или по электронной почте korrapidaja@tallinnlv.ee .