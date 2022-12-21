26 лет, четверо детей, попытка суицида. Можно ли было предотвратить гибель трехлетней девочки?
Катрина (имя изменено) умерла в воскресенье. Именно на выходных все четверо детей требовали внимания 26-летней мамы Олеси (имя изменено). Ее гражданский муж говорит, что по выходным справляться было труднее, чем в будни, когда двое старших детей находились в детском саду. Из-за уголовного процесса мужчине не разрешается рассказывать, что именно произошло 4 декабря в латвийской Краславе и почему женщина подозревается в убийстве своей дочери, пишет Delfi.lv.
Трудно Олесе было еще в то время, когда она одна воспитывала троих детей. В 2019 году ее лишили права опеки, а детей передали в приемную семью. Катрине в то время был один месяц. Ее мама исправилась, проходила лечение, и проблемы с алкоголем сошли на нет. Детей ей вернули весной 2021 года. Приемная семья, в которой жили дети, даже убеждала детский дом быстрее вернуть детей Олесе, поскольку она хорошо с ней сотрудничала. Катрина прожила с приемными родителями два года.