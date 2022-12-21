26 лет, четверо детей, попытка суицида. Можно ли было предотвратить гибель трехлетней девочки?

Трудно Олесе было еще в то время, когда она одна воспитывала троих детей. В 2019 году ее лишили права опеки, а детей передали в приемную семью. Катрине в то время был один месяц. Ее мама исправилась, проходила лечение, и проблемы с алкоголем сошли на нет. Детей ей вернули весной 2021 года. Приемная семья, в которой жили дети , даже убеждала детский дом быстрее вернуть детей Олесе, поскольку она хорошо с ней сотрудничала. Катрина прожила с приемными родителями два года.

Этим летом Олеся совершила попытку самоубийства, и это показывает, насколько она была уставшей и отчаявшейся. К тому времени в семье уже было четверо детей. Отец младшего, годовалого мальчика, — гражданский муж Олеси, считает, что „это было попыткой привлечь внимание в пылу ссоры“ и объясняет: „Да, у нас были ссоры, как и в любой семье. Но она не алкоголичка, и я никогда не находился рядом с ними под воздействием алкоголя“. Это подтверждает и сиротский суд: в молодой семье не было проблем с алкоголем.