ВИДЕО | Футболистов сборной Аргентины эвакуировали на вертолетах из-за большого скопления фанатов

Отпраздновать победу сборной на ЧМ-2022 на улицы Буэнос-Айреса вышло около 4 миллионов человек. 20 декабря официально было объявлено выходным днем. Они полностью парализовали дорожное движение.

Сборная Аргентины начала парад на автобусе в полдень по местному времени, который должен был длиться восемь часов. Однако добраться до культового Обелиска Буэнос-Айреса, так и не удалось, так как несколько фанатов, опьяненных счастьем, пытались запрыгнуть в автобус с игроками сборной Аргентины прямо с мостов (сообщалось о двух пострадавших). Одному из болельщиков удалось попасть в автобус, но другой упал прямо на асфальт. Из соображений безопасности парад был прерван, и команда перебралась на вертолет, который кружил над городом.

„Нам не позволили поприветствовать людей у Обелиска. Те же службы безопасности, которые сопровождали нас, не разрешают нам ехать дальше.

Тысяча извинений от имени всех игроков-чемпионов. Очень жаль“, – написал глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа в твиттере.

„Чемпионы мира пролетели весь маршрут парада на вертолетах, потому что из-за народного ликования продолжать путь на земле просто невозможно. Давай продолжим мирно праздновать и покажем им нашу любовь“, – написала у себя в твиттере пресс-секретарь президента страны.

Болельщики сборной Аргентины также сожгли бутафорский гроб с изображением нападающего Франции Килиана Мбаппе.

„Спасибо вам всем! Сбылась мечта. Это — для всех аргентинцев. Вы сделали нас счастливыми своей поддержкой и любовью“, — говорится в публикации в официальном Twitter национальной команды.