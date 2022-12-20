Талибы запретили афганским женщинам учиться в университетах

Решение касается как государственных, так и частных вузов. Им предписано незамедлительно исполнить это решение и отчитаться об этом. Запрет вступает в силу немедленно и будет действовать до особого уведомления.

АР напоминает, что, только придя к власти в августе 2021 года, талибы обещали принять умеренные подходы и обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, однако затем они постепенно вводили все новые и новые запреты, проявляя своеобычный жесткий подход к правилам шариата.

Сначала талибы разрешили женщинам продолжить работу телеведущими и даже не исключали, что введут их в органы госуправления. Уже в сентябре 2021 года они упразднили Министерство по делам женщин и обязали студенток приходить в вузы в никабах, а также запретили девочкам школьное образование, а женщинам - занятия спортом в общественных местах.

Затем женщин обязали закрывать лицо на людях и запретили им путешествовать без сопровождающих мужчин. Женщины также лишились возможности заниматься многими профессиями, напоминает „Интерфакс“.