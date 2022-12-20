ВИДЕО | Неизвестные в черных масках закидали посольство Финляндии в Москве кувалдами

Первоначально информация об этом появилась в Telegram-канале „Опер пишет“, где было прикреплено и видео произошедшего. „В ответ на недружественные действия“, - так цель акции описывалась в сообщении. В Telegram-канале утверждают, что в Финляндии присходили провокации против российских диппредставительств. Якобы консульство России закидывали камнями и сворачивали камеры.

Из Telegram информация разошлась в российские СМИ. Согласно новостному сайту MSK1.RU, столичное МВД не в курсе произошедшего.

В посольстве призвали обратиться за комментариями в Министерство иностранных дел Финляндии. В МИД подтвердили Новостям Yle факт нападения.

„Сегодня около 12 часов по московскому времени во двор посольства Финляндии в Москве были брошены кувалды. Этот акт не нанес ущерба посольству и сотрудникам“, – говорится в ответе МИД.

„В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями“, — заявило посольство Финляндии в Москве агенству РБК.

Кувалда стала своего рода неофициальным символом ЧВК „Вагнера“ после того, как в интернете появилось видео казни бывшего наемника ЧВК. Мужчина попал в украинский плен, где стал знаменитостью. Он раздавал критикующие Россию интервью в украинских и международных СМИ. После этого он стал частью обмена пленными между РФ и Украиной.

Основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений Пригожин заявил, что он отправил в Европарламент кувалду после того, как ЧВК призвали признать террористической организацией.