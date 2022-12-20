МНЕНИЕ | 300 дней вторжения. Российско-украинская война далека от завершения

Конец мирной эпохи

В последние десятилетия благодаря либеральному миропорядку, основанному на международном праве, произошли важные психологические, экономические и культурные изменения.



Во-первых, мир стал восприниматься, как естественное состояние. Люди и государства перестали бояться вторжения агрессивных соседей, которые могут их уничтожить.



Во-вторых, доля военных расходов значительно сократилась. В США военные траты составляют 11% в то время, как Римская империя тратила 50–75% своего бюджета на армию, а военный бюджет Британской империи с 1685 по 1813 гг. никогда не опускался ниже 55%. Благодаря этому правительства смогли увеличить расходы на здравоохранение и образование.



В-третьих, в обществе перестала доминировать милитаристская культура. Вместо прославления войны, кровавых сражений, жестоких полководцев и захвата добычи современные творцы используют свой талант для разоблачения ужасов войны. Убить, ограбить, соседа, завладеть его женой и имуществом больше не считается доблестью.



К тому же в современном мире война перестала быть гарантией благополучия. Поверженные в последней мировой войне Германия, Италия, Япония сумели построить мощные экономики, а китайское экономическое чудо было достигнуто не благодаря военным успехам.



Харари обвиняет в атаке на мировой порядок не только власти России и Ирана, но и силы, подвергавшие нападкам веру в универсальные ценности и международные институты в угоду национальным интересам своих стран. Речь идет о властях Индии, Бразилии, Китая, Польши, бывшем президенте США Дональде Трампе, инициаторах Брексита. Большинство из них не задумывались о войне, как возможном последствии своих действий.



„Они утверждали, что каждое государство должно защищать свои священные традиции и развивать свою уникальную идентичность“, – пишет Харари. В результате, как альтернатива международному сотрудничеству и универсальным ценностям, может возникнуть ряд „национальных крепостей“, каждая из которых „хочет чуть больше земли, безопасности и процветания за счет соседей“.



Вот почему нападение России на Украину, по мнению Харари, – поворотный момент в истории человечества:



„Если путинская авантюра увенчается успехом, ее результатом станет окончательное крушение мирового порядка и конец новой мирной эпохи. Диктаторы во всем мире поймут, что можно вновь вести захватнические войны, а демократиям придется милитаризировать общество, чтобы защитить себя. Мы уже наблюдаем, как российская агрессия заставила такие страны, как Германия, значительно увеличить оборонный бюджет, а в таких странах, как Швеция, вновь вводят воинскую повинность. Деньги, которые должны получить учителя, медсестры и социальные работники, будут потрачены на танки, ракеты и кибербезопасность. 18-летние граждане во всем мире будут призываться в армию. И весь мир будет похож на Россию – страну с раздутой армией и разваливающимися больницами. В итоге мир скатится в новый период войн, нищеты и болезней“.