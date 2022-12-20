Футболистка сборной России обратилась к Путину и Лукашенко

Лукашенко „пошутил“, что они с Путиным признают себя агрессорами, после двусторонней встречи 19 декабря в Минске. „Мы вдвоем — соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начал думать, что он. Ну приняли решение, что вместе, одинаково“, — заявил Лукашенко.

„Вы — *** [утырки]. Вы — мрази. Вы те, кто устроил геноцид. Вы те, кого нужно судить. Вы не просто „токсичные“, вы **** [чертовы] фашисты, которым давно нет места в современном мире, и, я надеюсь, вы получите по заслугам“, — написала она.

Карпова также опубликовала сторис с надписью „Fuck Putler, Fuck war“.



27-летняя Надежда Карпова, выступающая за испанский „Эспаньол“, является одной из немногих российских спортсменок и спортсменов, кто открыто высказывается против российского вторжения в Украину. В своем инстаграме она регулярно публикует антивоенные посты.