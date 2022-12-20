Правда ли, что Джо Байден во время выступления обратился к невидимым слушателям и попросил их не прыгать?

Интересующее нас выступление Байдена состоялось в Вашингтоне на Южной лужайке Белого дома ночью 14 декабря 2022 года по московскому времени. Свою речь американский президент произнёс на церемонии подписания Акта об уважении брака — закона о защите однополых и межрасовых браков на федеральном уровне.

Байден вышел к трибуне после вице-президента Камалы Харрис. В какой-то момент политик действительно произнёс фразу, попавшую на вирусное видео: „Позади меня стоят десятки истцов, там наверху — только не прыгайте вниз — десятки истцов… (на этом ролик обрывается. — Прим. ред.)“. Полный текст речи президента можно посмотреть на официальном сайте Белого дома. Полностью предложение звучит так (перевод взят с сайта „ИноСМИ»): „За мной стоят десятки истцов, там наверху — только не прыгайте вниз — десятки истцов, годами боровшихся за равенство браков, а также семьи, существование которых было бы невозможно без уз любви“.

При этом на вирусном видео действительно не показаны люди, к которым обратился Байден. Не видно их и на записях трансляций, выложенных в фейсбуке* новостной программы The National Desk и YouTube-аккаунте CBS News, откуда, судя по всему, и взят вирусный фрагмент. Отрывок со словами „Не прыгайте!“ начинается на временных отметках 45:53 и 14:31 соответственно. Однако если смотреть оба видео полностью, то прямо перед выходом Байдена и Харрис на отметках 35:50 и 4:31 соответственно видны группы людей, идущих по лестницам Южного портика справа и слева от сцены. Можно предположить, что именно к этим гражданам и обращался президент.

Ещё одна запись трансляции церемонии выложена на официальном YouTube-канале Белого дома. В этот раз видео снято с других ракурсов, и разглядеть людей на лестнице позади Байдена можно несколько раз (например, на отметках 5:18 и 7:22). На отметке 0:38 показано, что эти зрители не просто спускались по лестницам, а останавливались на разных ступенях. Таким образом, часть этих людей остались на уровне второго этажа.

Искомый фрагмент со словами Байдена „Не прыгайте!“ начинается на отметке 10:04, а на отметке 10:09 отчётливо видно, что он обращался к стоящим на лестнице слушателям.

Убедиться в том, что Байден обращался ко вполне существующим и видимым людям, можно не только с помощью видео, но и благодаря многочисленным фотографиям, снятым на том мероприятии. Ниже приводим три снимка с сайта американского фотоагентства Getty Images.

В Сети можно найти целые подборки роликов, на которых Байден просит людей не прыгать. Эта фраза президента на самом деле является своего рода повторяющейся шуткой, которую он часто произносит на различных мероприятиях.

Рассматриваемый сегодня случай — не первый раз, когда российские СМИ, а также провластные паблики и Telegram-каналы использовали обрезанные фрагменты трансляций в низком качестве, чтобы высмеять американского президента. Например, ранее „Проверено“ разбирало сообщения о том, что на Байдена во время выступления нагадила птица и что он надел ветерану медаль задом наперёд. После детального просмотра видеозаписей выяснилось, что обе эти новости тоже ложные.

Итог: Неправда