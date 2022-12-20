Правда ли, что Джо Байден во время выступления обратился к невидимым слушателям и попросил их не прыгать?
В российских СМИ и соцсетях снова начали высмеивать президента США. На этот раз во время своего выступления он якобы обратился к пустоте и попросил несуществующих людей не прыгать. Мы проверили достоверность этих сообщений.
14 декабря в Сети завирусилась десятисекундная видеозапись с частью речи Джо Байдена. В многочисленных постах в соцсетях заявляется, что американский лидер внезапно остановился посреди выступления и сказал в пустоту позади себя: „Не прыгайте!“ Интернет-пользователи подчёркивают, что за 80-летним политиком никого не было. Иногда такие публикации сопровождаются ироническими высказываниями вроде „дед снова забыл выпить таблетки“.
Например, об обращении Байдена к невидимой аудитории написали на сайтах „Российской газеты» и „Известий». Там указано, что заявленный случай произошёл накануне, 14 декабря. О том, что „Байден снова попал в неловкую ситуацию на публике“, рассказали и на сайте телеканала „Рен-ТВ“. „В интернете уже гадают, кто померещился лидеру США на этот раз“, — пошутили в тексте. На сайте „Беларусь сегодня“ новость вышла под заголовком: „Байдену мерещатся какие-то прыгающие люди. Президент США снова разговаривает с пустотой“. О том, что „непонятно, к кому именно обращается американский президент“, сообщил телеканал „Царьград“.
Кроме того, ролик о Байдене и пустоте широко разошёлся по пабликам во „ВКонтакте“, среди которых „Лепрозорий» (165 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ЗШ» (93 000), „Эта весёлая Россия» (32 000), „Журнал боевых действий» (18 000), Iz.ru (39 000) и „Рен-ТВ | Новости» (13 000). Но наиболее сильно видео завирусилось в Telegram. Например, в канале „Топор 18+“ пост о словах Байдена несуществующим избирателям собрал более 2 млн просмотров. Встречается ролик и в других каналах, среди которых „Топор Live» (657 000), „СМИ Россия не Москва» (184 000), „Срочные новости» (110 000), „Осташко! Важное» (95 000) и „Скабеева» (67 000). Кроме того, видео с подобным описанием есть в Twitter (примеры тут, тут и тут) и YouTube.
Интересующее нас выступление Байдена состоялось в Вашингтоне на Южной лужайке Белого дома ночью 14 декабря 2022 года по московскому времени. Свою речь американский президент произнёс на церемонии подписания Акта об уважении брака — закона о защите однополых и межрасовых браков на федеральном уровне.
Байден вышел к трибуне после вице-президента Камалы Харрис. В какой-то момент политик действительно произнёс фразу, попавшую на вирусное видео: „Позади меня стоят десятки истцов, там наверху — только не прыгайте вниз — десятки истцов… (на этом ролик обрывается. — Прим. ред.)“. Полный текст речи президента можно посмотреть на официальном сайте Белого дома. Полностью предложение звучит так (перевод взят с сайта „ИноСМИ»): „За мной стоят десятки истцов, там наверху — только не прыгайте вниз — десятки истцов, годами боровшихся за равенство браков, а также семьи, существование которых было бы невозможно без уз любви“.
При этом на вирусном видео действительно не показаны люди, к которым обратился Байден. Не видно их и на записях трансляций, выложенных в фейсбуке* новостной программы The National Desk и YouTube-аккаунте CBS News, откуда, судя по всему, и взят вирусный фрагмент. Отрывок со словами „Не прыгайте!“ начинается на временных отметках 45:53 и 14:31 соответственно. Однако если смотреть оба видео полностью, то прямо перед выходом Байдена и Харрис на отметках 35:50 и 4:31 соответственно видны группы людей, идущих по лестницам Южного портика справа и слева от сцены. Можно предположить, что именно к этим гражданам и обращался президент.
Ещё одна запись трансляции церемонии выложена на официальном YouTube-канале Белого дома. В этот раз видео снято с других ракурсов, и разглядеть людей на лестнице позади Байдена можно несколько раз (например, на отметках 5:18 и 7:22). На отметке 0:38 показано, что эти зрители не просто спускались по лестницам, а останавливались на разных ступенях. Таким образом, часть этих людей остались на уровне второго этажа.
Искомый фрагмент со словами Байдена „Не прыгайте!“ начинается на отметке 10:04, а на отметке 10:09 отчётливо видно, что он обращался к стоящим на лестнице слушателям.
Убедиться в том, что Байден обращался ко вполне существующим и видимым людям, можно не только с помощью видео, но и благодаря многочисленным фотографиям, снятым на том мероприятии. Ниже приводим три снимка с сайта американского фотоагентства Getty Images.
В Сети можно найти целые подборки роликов, на которых Байден просит людей не прыгать. Эта фраза президента на самом деле является своего рода повторяющейся шуткой, которую он часто произносит на различных мероприятиях.
Рассматриваемый сегодня случай — не первый раз, когда российские СМИ, а также провластные паблики и Telegram-каналы использовали обрезанные фрагменты трансляций в низком качестве, чтобы высмеять американского президента. Например, ранее „Проверено“ разбирало сообщения о том, что на Байдена во время выступления нагадила птица и что он надел ветерану медаль задом наперёд. После детального просмотра видеозаписей выяснилось, что обе эти новости тоже ложные.
Итог: Неправда