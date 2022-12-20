Невероятно! Журналист Гари Линекер предугадал 6 событий финала ЧМ. Смотрите, сколько он выиграл!

Линекер поставил 20 фунтов на экспресс из сразу 6 событий, и все они сбылись! Смотрите сами:

• гол Месси

• гол Мбаппе

• точный счет 2:2 (основное время)

• победа Аргентины по пенальти

• больше 1 желтой карточки

• больше 5 угловых

Как ты это сделал, Гари?

Выигрыш по его ставке составил 4276 фунтов. Возможно, не самые большие деньги для одного из главных спортивных журналистов мира, но наверняка Гари было приятно победить.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.