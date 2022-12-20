20.12.2022, 18:57
Невероятно! Журналист Гари Линекер предугадал 6 событий финала ЧМ. Смотрите, сколько он выиграл!
ФОТО: | Scanpix
Если вам нужно узнать будущее, напишите Гари.
Для Гари Линекера финал чемпионата мира стал двойным счастьем: во-первых, его любимый футболист Лео Месси наконец выиграл главный трофей, а во-вторых, сам Гари неплохо заработал на ставке.
Линекер поставил 20 фунтов на экспресс из сразу 6 событий, и все они сбылись! Смотрите сами:
• гол Месси
• гол Мбаппе
• точный счет 2:2 (основное время)
• победа Аргентины по пенальти
• больше 1 желтой карточки
• больше 5 угловых
Как ты это сделал, Гари?
Выигрыш по его ставке составил 4276 фунтов. Возможно, не самые большие деньги для одного из главных спортивных журналистов мира, но наверняка Гари было приятно победить.
Источник - Sports.ru