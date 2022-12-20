Заявляла ли сборная Аргентины по футболу, что в команде мало темнокожих, поскольку „это не диснеевский фильм“?

Новость гласила:



„Сборная Аргентины дала отпор излишней толерантности в обществе

— Почему в вашей команде так мало темнокожих?

— Потому что мы страна, а не диснеевский фильм“.



Реплика, как отмечалось в некоторых каналах, была ответом на вопрос „темнокожей журналистки из The Washington Post“. Это сообщение распространили Kosti (200 000 просмотров), „Неприятный канал» (81 000), „Виттель. Реальность» (6000), „Зефирка» (4000) и ряд других Telegram-ресурсов.

Основное распространение этой публикации произошло в районе 13–14 часов 13 декабря, а первым новость в указанном виде оформил канал Kosti. Публикация в The Washington Post, на которую ссылались ресурсы, действительно существует и датирована 8 декабря. Её автор — Эрика Дениз Эдвардс, доцент Университета Техаса, среди трудов которой исследование „Прячась у всех на виду: темнокожие женщины, закон и создание белой Аргентинской Республики“. В своей статье для The Washington Post Эдвардс не просто поднимает вопрос малого — по сравнению, например, со сборной соседней Бразилии — числа темнокожих игроков в аргентинской национальной команде, но и даёт на него ответ. По мнению Эдвардс, это обусловлено низким процентом темнокожего населения в стране в целом — около 0,4% на 2010 год на фоне примерно трети около двух веков назад. Исследовательница считает, что причиной этого стало постоянное смешивание индейцев, потомков африканцев и европейцев, которое она характеризует как „отбеливание“ в силу большого количества белых у власти. При этом она отмечает, что по-настоящему белым нынешнее население Аргентины именно по этой причине назвать никак нельзя.