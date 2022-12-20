Заявляла ли сборная Аргентины по футболу, что в команде мало темнокожих, поскольку „это не диснеевский фильм“?
В декабре 2022 года некоторые русскоязычные ресурсы поделились скандальным заявлением будущих чемпионов мира. Мы проверили, имело ли место такое утверждение.
Новость гласила:
„Сборная Аргентины дала отпор излишней толерантности в обществе
— Почему в вашей команде так мало темнокожих?
— Потому что мы страна, а не диснеевский фильм“.
Реплика, как отмечалось в некоторых каналах, была ответом на вопрос „темнокожей журналистки из The Washington Post“. Это сообщение распространили Kosti (200 000 просмотров), „Неприятный канал» (81 000), „Виттель. Реальность» (6000), „Зефирка» (4000) и ряд других Telegram-ресурсов.
Основное распространение этой публикации произошло в районе 13–14 часов 13 декабря, а первым новость в указанном виде оформил канал Kosti. Публикация в The Washington Post, на которую ссылались ресурсы, действительно существует и датирована 8 декабря. Её автор — Эрика Дениз Эдвардс, доцент Университета Техаса, среди трудов которой исследование „Прячась у всех на виду: темнокожие женщины, закон и создание белой Аргентинской Республики“. В своей статье для The Washington Post Эдвардс не просто поднимает вопрос малого — по сравнению, например, со сборной соседней Бразилии — числа темнокожих игроков в аргентинской национальной команде, но и даёт на него ответ. По мнению Эдвардс, это обусловлено низким процентом темнокожего населения в стране в целом — около 0,4% на 2010 год на фоне примерно трети около двух веков назад. Исследовательница считает, что причиной этого стало постоянное смешивание индейцев, потомков африканцев и европейцев, которое она характеризует как „отбеливание“ в силу большого количества белых у власти. При этом она отмечает, что по-настоящему белым нынешнее население Аргентины именно по этой причине назвать никак нельзя.
Однако сборная Аргентины (в лице своего руководства, тренерского штаба или игроков) никак не отреагировала на статью Эдвардс, тем более что у исследовательницы не было никаких вопросов к команде. Некоторые другие Telegram-каналы хоть и неверно передали контекст («Сборную Аргентины спросили, почему в их команде так мало темнокожих“), добавив в него явно расистские нотки, однако корректно указали тот ресурс, который дал интересующий нас ответ: „Потому что мы страна, а не диснеевский фильм“. Речь о твиттере крайне правой аргентинской политической коалиции La Libertad Avanza, где этот комментарий появился 10 декабря. Именно этот скриншот распространили многие русскоязычные ресурсы, однако далеко не все смогли правильно его подписать. Отметим, что указанная коалиция, согласно выборам 2021 года, представляет интересы 17% активного населения Буэнос-Айреса. Однако никакого отношения к сборной Аргентины по футболу она не имеет.
Итог: Неверная атрибуция цитаты