Звери
20.12.2022, 15:21

Снежный барс из Таллиннского зоопарка переехал в Ирландию

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Отто III
Отто III
ФОТО: Tallinna loomaaed

Снежный барс Таллиннского зоопарка Отто III на некоторое время распрощался со снегом.

Одним из вечеров на прошлой неделе снежного барса Отто III погрузили в машину и отправили в поездку в Ирландию. Хорошо, что животное смогло пережить приятную таллиннскую метель и попрыгать на высоких сугробах перед тем, как отправиться в путь.

Теперь, когда Отто III больше нет, молодой самец Сому может почувствовать себя хозяином комплекса снежных барсов и пометить все вольеры своим запахом.

Снежный барс Сому

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