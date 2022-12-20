Снежный барс из Таллиннского зоопарка переехал в Ирландию

Одним из вечеров на прошлой неделе снежного барса Отто III погрузили в машину и отправили в поездку в Ирландию. Хорошо, что животное смогло пережить приятную таллиннскую метель и попрыгать на высоких сугробах перед тем, как отправиться в путь.