20.12.2022, 15:21
Снежный барс из Таллиннского зоопарка переехал в Ирландию(2)
ФОТО: Tallinna loomaaed
Снежный барс Таллиннского зоопарка Отто III на некоторое время распрощался со снегом.
Одним из вечеров на прошлой неделе снежного барса Отто III погрузили в машину и отправили в поездку в Ирландию. Хорошо, что животное смогло пережить приятную таллиннскую метель и попрыгать на высоких сугробах перед тем, как отправиться в путь.
Теперь, когда Отто III больше нет, молодой самец Сому может почувствовать себя хозяином комплекса снежных барсов и пометить все вольеры своим запахом.