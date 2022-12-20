Пост Месси после финала ЧМ побил рекорд яйца в Instagram
Пост лидера сборной Аргентины Лионеля Месси после победы на чемпионате мира в Катаре побил рекорд по количеству лайков в истории Instagram.
Месси опубликовал десять фотографий с финального матча и церемонии награждения. На данный момент у этого поста 58,697 млн лайков.
Ранее рекорд принадлежал фотографии яйца со страницы World Record Egg (на данный момент — 55,954 млн лайков). Единственный пост в этом аккаунте был опубликован в январе 2019 года, пишет РБК.
Накануне пост Месси побил рекорд среди спортсменов, который ранее принадлежал форварду сборной Португалии Криштиану Роналду. У поста португальца с фотографией, на которой он играет в шахматы как раз с Месси, было 41,96 млн лайков.
В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины одержала победу над командой Франции в серии пенальти (3:3 после дополнительного времени, 4:2 в серии пенальти).
Месси забил два мяча в финальном матча, а также реализовал свою попытку в серии пенальти.