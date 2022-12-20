Пост Месси после финала ЧМ побил рекорд яйца в Instagram

Накануне пост Месси побил рекорд среди спортсменов, который ранее принадлежал форварду сборной Португалии Криштиану Роналду. У поста португальца с фотографией, на которой он играет в шахматы как раз с Месси, было 41,96 млн лайков.



В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины одержала победу над командой Франции в серии пенальти (3:3 после дополнительного времени, 4:2 в серии пенальти).



Месси забил два мяча в финальном матча, а также реализовал свою попытку в серии пенальти.