Мнение
20.12.2022, 13:51

Объясняет вирусолог: приведет ли праздничный сезон к очередному массовому всплеску коронавирусной инфекции?

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Андрес Меритс
Профессор прикладной вирусологии Тартуского университета
PERH-i koroonaosakond
PERH-i koroonaosakond
ФОТО: Alari Tammsalu | Delfi Meedia

В 2021 году рост числа случаев заражения коронавирусом в Эстонии совпал с периодом отпусков и периодом, предшествующим ему. Стоит ли опасаться такого же сценария и в этом году? Объясняет профессор Тартуского университета Андрес Меритс.

Вирус, конечно, не следит за календарем, но его интересуют контакты между инфицированными и восприимчивыми к заражению людьми. Особенно такие контакты, которые происходят в благоприятных для заражения условиях – в помещении, где происходят активные действия и нет хорошей вентиляции. Поэтому по мере изменения круга общения людей и учащения таких ситуаций распространение вируса увеличивается.

Противовесом является — особенно во время школьных каникул — уменьшение других контактов (в школе, а также на работе), меньшее использование общественного транспорта и т. д. Однако трудно предсказать, какое обстоятельство будет иметь большее влияние. На данный момент основной проблемой является не распространение вируса как такового, а возможное распространение вируса на людей из групп риска, которые пока еще имеют иммунитет. Так как в эту группу входят, например, пожилые люди, проживающие в сельской местности, вероятность тяжелых заболеваний имеет тенденцию к увеличению, увеличивается также нагрузка на стационарное лечение.

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