Объясняет вирусолог: приведет ли праздничный сезон к очередному массовому всплеску коронавирусной инфекции?

Вирус, конечно, не следит за календарем, но его интересуют контакты между инфицированными и восприимчивыми к заражению людьми. Особенно такие контакты, которые происходят в благоприятных для заражения условиях – в помещении, где происходят активные действия и нет хорошей вентиляции. Поэтому по мере изменения круга общения людей и учащения таких ситуаций распространение вируса увеличивается.

Противовесом является — особенно во время школьных каникул — уменьшение других контактов (в школе, а также на работе), меньшее использование общественного транспорта и т. д. Однако трудно предсказать, какое обстоятельство будет иметь большее влияние. На данный момент основной проблемой является не распространение вируса как такового, а возможное распространение вируса на людей из групп риска, которые пока еще имеют иммунитет. Так как в эту группу входят, например, пожилые люди, проживающие в сельской местности, вероятность тяжелых заболеваний имеет тенденцию к увеличению, увеличивается также нагрузка на стационарное лечение.