20.12.2022, 13:51
Объясняет вирусолог: приведет ли праздничный сезон к очередному массовому всплеску коронавирусной инфекции?(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
В 2021 году рост числа случаев заражения коронавирусом в Эстонии совпал с периодом отпусков и периодом, предшествующим ему. Стоит ли опасаться такого же сценария и в этом году? Объясняет профессор Тартуского университета Андрес Меритс.
Вирус, конечно, не следит за календарем, но его интересуют контакты между инфицированными и восприимчивыми к заражению людьми. Особенно такие контакты, которые происходят в благоприятных для заражения условиях – в помещении, где происходят активные действия и нет хорошей вентиляции. Поэтому по мере изменения круга общения людей и учащения таких ситуаций распространение вируса увеличивается.