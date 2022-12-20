ФОТО и ВИДЕО | Власти Катара решили простить двух девушек, оголивших грудь в финале ЧМ-2022

У самой главной болельщицы ЧМ из Хорватии после финала появились две серьезные конкурентки – две фанатки сборной Аргентины смогли отвлечь внимание других зрителей и от Лео, и от Кубка мира. Сообщает sports.ru.

После последнего реализованного 11-метрового от Гонсало Монтиэля в серии послематчевых пенальти, который принес Аргентине чемпионство на Мундиале, камеры переключились на трибуну, где аргентинцы ярко праздновали победу.

В объектив попали две дувушки, которые обнажили грудь во время празднования, за что были задержаны катарскими правоохранительными органами.

По информации OutKick, правительство Катара не только разрешило красавицам выйти со стадиона без каких-либо санкций, но даже не арестовало женщин после того, как они сверкнули своими прелестями за пределами арены.