МНЕНИЕ| Пеэп Пахв: что за новая мода ненавидеть водителей?

Я люблю ходить пешком, и мне очень нравится кататься на велосипеде. В основном я делаю это в на лесных дорогах или тропах. Обычно это занимает до полутора часов, за которые я успеваю пробежаться по множеству мыслей, которые нужно обдумать. Я рекомендую это всем, и особенно тем, кто склонен жаловаться, что спортивные клубы и тренажерные залы берут слишком много за возможность подвигаться. На лесную тропу билет покупать не нужно.