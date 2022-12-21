Мнение
21.12.2022, 09:00

МНЕНИЕ| Пеэп Пахв: что за новая мода ненавидеть водителей?

 
Õhtune liiklus
Õhtune liiklus
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Смысл жизни для активистов, провозглашающих свою мантру с горящими глазами, состоит в том, чтобы сделать все, чтобы жизнь их сограждан стала максимально некомфортной. Йоанна Лааст писала 17 декабря что водители — не боги, жизнь которых нужно сделать максимально комфортной.

Я люблю ходить пешком, и мне очень нравится кататься на велосипеде. В основном я делаю это в на лесных дорогах или тропах. Обычно это занимает до полутора часов, за которые я успеваю пробежаться по множеству мыслей, которые нужно обдумать. Я рекомендую это всем, и особенно тем, кто склонен жаловаться, что спортивные клубы и тренажерные залы берут слишком много за возможность подвигаться. На лесную тропу билет покупать не нужно.

На работу я, кочнено, добираюсь на автомобиле. Только так можно быть хозяином своего времени и успевать выполнять все необходимые задачи в течение дня. Вождение – это такая же естественная часть дня, как чистка зубов. Хотя это часто сопровождается нервирующими подробностями.

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