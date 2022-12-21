21.12.2022, 09:00
МНЕНИЕ| Пеэп Пахв: что за новая мода ненавидеть водителей?
ФОТО: | Delfi Meedia
Смысл жизни для активистов, провозглашающих свою мантру с горящими глазами, состоит в том, чтобы сделать все, чтобы жизнь их сограждан стала максимально некомфортной. Йоанна Лааст писала 17 декабря что водители — не боги, жизнь которых нужно сделать максимально комфортной.
Я люблю ходить пешком, и мне очень нравится кататься на велосипеде. В основном я делаю это в на лесных дорогах или тропах. Обычно это занимает до полутора часов, за которые я успеваю пробежаться по множеству мыслей, которые нужно обдумать. Я рекомендую это всем, и особенно тем, кто склонен жаловаться, что спортивные клубы и тренажерные залы берут слишком много за возможность подвигаться. На лесную тропу билет покупать не нужно.