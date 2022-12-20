ВИДЕО | Футболисты Аргентины чуть не упали с крыши автобуса во время чемпионского парада

Сборная Аргентины прилетела в Буэнос-Айрес из Катара в ночь с понедельника на вторник. Первым из самолета на трап с Кубком мира вышел капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Около пяти утра по латвийскому времени в Буэнос-Айресе начался чемпионский парад - аргентинские футболисты прокатились по улицам города на чемпионском автобусе. Несмотря на раннее время, десятки тысяч болельщиков заполонили улицы города, чтобы поприветствовать победителей мирового первенства.

Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес, Николас Отаменди и Родриго Де Пауль сидели на крыше двухъярусного автобуса, когда тот проезжал под линиями электропередачи на одной из улиц Буэнос-Айреса. Игроки только в последний момент заметили провода и успели пригнуться.

Для футболистов все обошлось испугом и потерянной бейсболкой Паредеса.

Парад в Буэнос-Айресе - второй для сборной Аргентины. Ранее футболисты проехались по улицам Катара в сопровождении верблюжьей полиции.

Власти Аргентины объявили 20 декабря общенациональным выходным в честь празднования победы сборной страны на ЧМ-2022 по футболу. В указе говорится, что выходной объявлен для того, „чтобы аргентинцы смогли мирно отпраздновать успех и разделить радость вместе с игроками и тренерским штабом“.

Согласно указу, банки, финансовые организации и Министерство экономики Аргентины будут работать до полудня по местному времени, при этом мобильные банковские услуги доступны в штатном режиме.

В финале чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины одержала победу над командой Франции в серии пенальти (3:3 после дополнительного времени, 4:2 в серии пенальти).