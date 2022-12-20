Почему Латвия, Литва и Эстония — самые жесткие противники Москвы?

Как отмечает Егоров, Эстония оказалась единственной страной в мире, которая отдала Украине свыше 1% ВВП страны. Если сравнивать эти показатели, то Эстония поддержала Украину в 5 раз больше, чем Словакия и в 10 раз больше, чем Финляндия. В Риге же даже переименовали улицу у российского посольства в улицу Независимости Украины.

Сложившуюся ситуацию комментирует российский общественный деятель и главный редактор радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов.

„У элит Балтии существует общий консенсус - уверен Венедиктов. - Общий консенсус заключается в том, что Россия - агрессор, напавший на Украину. Точка. Дальше - вопросы о том, сколько пушеку поставлять, или сколько беженцев принимать - это и есть консенсус.

Есть комплекс имперца, а есть комплекс колониальный, что называется. И конечно, он наложился на настоящую проблему „Дождя. Это - ожидание имперскости от любого русского, подозрение в имперскости любого россиянина, от Чуплан Хаматовой до Тихона Дзядко и Кати Котрикадзе“.

Ведущий передачи Илья Егоров делает вывод, что это - лишь часть общего политического консенсуса, по логике которого все несут ответственность за действия своего правительства.

„Мы разговариваем с коллегами из Латвии, Литвы, меньше - из Эстонии, так получается, вы же не можете говорить, что разделяете целиком все, что делает ваш президент изи премьер-министр? Повышение цен на транспорт, например. Вы ведь это не поддерживаете? Поэтому идёт отождествление каждого россиянина с политикой России? Это неправильно. Но они это видят по-другому. Это нужно понимать и продолжать разговаривать. Даже если с тобой не хотят разговаривать“.

Венедиктов также отметил, что такое недоверие к русским стало расти с 2014 года. При этом журналист из Литвы Денис Кишеневский уверен, что раньше у литовского правительства не было серьезных претензий к РФ - лишь некое охлаждение во время войны в Грузии в 2008 году. С 2010 же года до 2014 был „период оттепели“ в отношениях стран.