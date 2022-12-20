Почему Латвия, Литва и Эстония — самые жесткие противники Москвы?
В лексиконе дипломатии есть термин „сложные вопросы“. Это застарелые конфликты и болезненные проблемы в отношениях между странами и народами. Вот из таких „сложных вопросов“ состоят отношения России со странами Балтии. С одной стороны, это история их присоединения к СССР во времена Сталина. С другой, проблема прав русскоязычного меньшинства. Последние события все только обострили — Латвия, Литва и Эстония занимают самую жесткую позицию среди стран ЕС. Об этом журналист Илья Егоров рассуждает в программе YouTube-канала „Редакция“ вместе с другими представителями российской и европейской общественности.
Как отмечает Егоров, Эстония оказалась единственной страной в мире, которая отдала Украине свыше 1% ВВП страны. Если сравнивать эти показатели, то Эстония поддержала Украину в 5 раз больше, чем Словакия и в 10 раз больше, чем Финляндия. В Риге же даже переименовали улицу у российского посольства в улицу Независимости Украины.
Сложившуюся ситуацию комментирует российский общественный деятель и главный редактор радиостанции „Эхо Москвы“ Алексей Венедиктов.
„У элит Балтии существует общий консенсус - уверен Венедиктов. - Общий консенсус заключается в том, что Россия - агрессор, напавший на Украину. Точка. Дальше - вопросы о том, сколько пушеку поставлять, или сколько беженцев принимать - это и есть консенсус.
Есть комплекс имперца, а есть комплекс колониальный, что называется. И конечно, он наложился на настоящую проблему „Дождя. Это - ожидание имперскости от любого русского, подозрение в имперскости любого россиянина, от Чуплан Хаматовой до Тихона Дзядко и Кати Котрикадзе“.
Ведущий передачи Илья Егоров делает вывод, что это - лишь часть общего политического консенсуса, по логике которого все несут ответственность за действия своего правительства.
„Мы разговариваем с коллегами из Латвии, Литвы, меньше - из Эстонии, так получается, вы же не можете говорить, что разделяете целиком все, что делает ваш президент изи премьер-министр? Повышение цен на транспорт, например. Вы ведь это не поддерживаете? Поэтому идёт отождествление каждого россиянина с политикой России? Это неправильно. Но они это видят по-другому. Это нужно понимать и продолжать разговаривать. Даже если с тобой не хотят разговаривать“.
Венедиктов также отметил, что такое недоверие к русским стало расти с 2014 года. При этом журналист из Литвы Денис Кишеневский уверен, что раньше у литовского правительства не было серьезных претензий к РФ - лишь некое охлаждение во время войны в Грузии в 2008 году. С 2010 же года до 2014 был „период оттепели“ в отношениях стран.
Тем не менее, взаимные проблемы и претензии, по мнению ведущего программы, начались задолго до 2014 года. Отправную же точку стоит искать в начале Второй мировой войны, когда правительство СССР добилось от трех стран Балтии подписания договоров о присоединении.