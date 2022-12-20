Латвийский боксер против дерусификации: Не защитишь права русскоязычных, завтра будет некому защитить тебя
Латвийский боксер Майрис Бриедис, подавшийся недавно в политику, на своей странице в Твиттере опубликовал свое мнение об компании дерусификации Латвии. Сообщает press.lv.
„Латвияс авизе“ пишет, что многие компании, как государственные, так и частные перестали использовать русский язык в общении с клиентами.
„Поддержка компании огромна, потому что ее поддерживают не только латыши, но и русские, и украинцы и представители других нацменьшинств“, - пишет „Латвияс авизе“.
Однако Бриедис считает, что дерусификация - это путь в тупик.
„Да-да... вперед, двигаемся дальше - в тупик... Нас и так -дцать человек осталось, если местные русскоязычные среднего класса соберут чемоданы, то нас останется еще меньше, соответственно не будет ни налогов, ни рыночного оборота... медленное самоубийство“, - пишет он. И призывает защищать права русскоязычных, чтобы в будущем русскоязычные тоже встали на защиту государства.
„Латвийские русские - наша часть, не защитишь права русскоязычных, завтра не будет кому защитить тебя“, - пишет Бриедис.