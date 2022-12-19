Чемпионат мира по футболу 2022 года в цифрах

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими совершил наибольшее количество отборов мяча на турнире в Катаре (27). Это лучший показатель ЧМ за последние восемь лет. Больше отборов на последних трех чемпионатах мира смог совершить всего один футболист, им был аргентинец Хавьер Маскерано в 2014 году (30). Единственным африканцем, который сделал больше отборов на одном мундиале, чем Хакими, был сенегалец Омар Даф в 2002 году (33). Первый мяч за сборную

На трех последних чемпионатах мира капитан аргентинской команды Лионель Месси поучаствовал в 20 забитых мячах (14 голов + 6 передач) — он является лидером по данному показателю. Вторую строчку в рейтинге занимает француз Килиан Мбаппе (15+2). Третью место занимает хорват Иван Перишич (6+6), на его счету 12 результативных действий.

Сборная Англии вышла из группы с США, Уэльсом и Ираном с первого места, набрав 7 очков и дошла до четвертьфинала, вылетев от французов (2:1). Именно английская команда забила больше всех голов на турнире — 18 мячей. Лидеры по результативным действиям

Голкипер сборной Хорватии Доминик Ливакович стал лидером по отраженным ударам по своим воротом (25). Вторым в рейтинге лучших голкиперов стал вратарь сборной Польши Войцех Щенсны (23). Третье место занимает футболист сборной Нидерландов Андрис Нопперт (18). Самая результативная команда

Больше всего результативных передач записали на свой счет Бруно Фернандес (Португалия), Антуан Гризманн (Франция), Гарри Кейн (Англия) и Лионель Месси (Аргентина). Они отдали по три голевых передачи. Лучший вратарь

Всего за 64 матча чемпионата мира было забито 172 гола, что в среднем составляет 2,68 гола за игру. Лучшим голеадором турнира стал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе (8 мячей). Всего на один гол меньше у капитана сборной Аргентины Лионеля Месси (7). Третью строчку бомбардирской гонки разделили соотечественник Месси Хулиан Альварес и француз Оливье Жиру (оба по 4).





Капитану сборной Сенегала Калиду Кулибали пришлось сыграть целых 67 матчей, чтобы забить свой первый гол за национальную команду. Именно этот мяч вывел Сенегал в плей-офф чемпионата мира. Единственными игроками на мундиале, которые играли больше без забитых мячей являются австралиец Тим Коук (70) и валлиец Крис Гюнтер (109).



Исторический провал Мексики

Сборная Мексики впервые за 44 года не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. В последнем матче третьего тура группового этапа команда обыграла Саудовскую Аравию со счетом 2:1, но осталась третьей в группе С, уступив вторую строчку Польше.



Финалисты из „Интера“ и „Баварии“

В каждом из десяти последних финалов чемпионатов мира (1982-2018) играл как минимум один игрок из итальянского „Интера“ и мюнхенской „Баварии“.



Самый возрастной игрок

39-летний полузащитник сборной Канады Атиба Хатчинсон стал самым возрастным игроком мундиаля. Чуть больше чем через полтора месяца игроку исполнится 40 лет. Если бы не 45-летний голкипер Эссам эль-Хадари, который сыграл за сборную Египта в 2018 году, Хатчинсон стал бы стал самым возрастным футболистом за историю чемпионата мира.



Камерун вышел из штопора



Сборной Камеруна удалось прервать серию поражений из восьми матчей на трех чемпионатах мира. Матч между сборными Сербии и Камеруном во втором туре группового этапа мундиаля в Катаре завершился вничью со счетом 3:3.



До этого на чемпионатах мира сборная Камеруна не проигрывала лишь в 2002 году. Тогда команда обыграла Саудовскую Аравию на групповом этапе со счетом 1:0.



Разгромная победа испанцев



Испанцы впервые в своей истории на чемпионате мира забили за игру семь голов. В первом туре группового этапа „красной фурии“ удалось разгромить Коста-Рику со счетом 7:0.



Рекорд Роналду



Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду в первом матче группового этапа забил мяч в ворота Ганы и стал первым в истории футболистом, который забивал на пяти мировых первенствах.



Рекорд Месси

Капитан аргентинской команды Лионель Месси стал первым игроком в истории, который отдал голевую передачу на пяти чемпионатах мира. На счету Месси восемь результативных передач на пяти мировых первенства (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022).



Рекорды по отраженным пенальти

Голкипер сборной Польши Войцех Щесны стал лишь третьим вратарем в истории чемпионатов мира, которому удалось отбить два пенальти по ходу турнира.



Ранее это удавалось американцу Брэду Фриделю в 2002 году, а также другому поляку — Яну Томашевскому (1974).



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