Подводим итоги: кто показал себя с лучшей стороны на ЧМ по футболу

Вратарь - Щенсны



Да, даже несмотря на то, что он сыграл всего 4 игры. По итогам группового этапа и вовсе был одним из двух лучших игроков турнира. Вылет от команды другого лучшего игрока в ⅛ был неминуем, слишком уж убого играли остальные поляки. Но ничего, Прюдомму вот в 1994-м ФИФА дала лучшего, хотя он тоже только 4 матча сыграл.



Защита - Хакими, Магуайр, Гвардиол, Тео Эрнандес



Хакими оправдал статус, наверное, лучшего на сегодня правофлангового игрока в мире. Не пишу „защиты“, потому что он успевает везде, очень жаль, что „Реал“ так легко в своё время отпустил его, как и Тео. С другой стороны, оба могли и не стать теми, кем стали, жди они очереди, пока сдадут Карвахаль с Марсело. С Тео всё просто - его брата жаль, но без него Франция изменилась и с Австралией, и вообще. Разве что финал провёл в лучшем случае средне, а так - топ. В центре снова, как и 4 года назад, Харри, будто и не было клоунады от него в „МЮ“ - в сборной совсем другой человек, скала. Гвардиол - просто умница, пусть Месси его и уничтожил в том самом прорыве. Большой игрок будет, да что „будет“, уже есть.



Полузащита - Амрабат, Модрич, Гризманн



Амрабат - марокканский мотор, ещё один человек, которому в сборной ощутимо комфортнее, чем в клубе. Просто зверюга. Впрочем, марокканские легкоатлеты всегда были в порядке. Лука - уникум, кажется, что в этом году он окончательно застолбил за собой звание лучшего центрхава XXI века. Причём выдал очень мощный турнир и в плане созидания и в плане разрушения - и это в 37 лет! Наконец Антуан - я тут писал, что не нравится массовое восхищение им, но это не отменяет того, что он правда был одним из лучших игроков турнира до финала. Там провалился, после игры вопрос о том, кто там из них с Килианом важнее для сборной, кажется, вообще не должен стоять, но всё равно был очень крут.



Нападение - Месси, Альварес, Мбаппе



По Лео и Килиану всё понятно, нет нужды лишний раз расписывать. А Рикардо - тот человек, который ехал запасным, но воспользовался шансом идеально. Такого центрфорварда, альтруистичного, готового пахать, умеющего в подыгрыш, но и завершающего хорошо, у Лео на чемпионатах мира до того не было. Агуэро с Тевесом, по сути, дублировали его, Игуаин - всё же слишком эгоист, Мартинес, с которым начинали, поплыл психологически и так и не выбрался из этой ямы.



Для полноты - ещё 15 человек, которых включил бы в заявку идеальной сборной этого турнира.



Вратари - Мартинес, Ливакович



Защитники - Кунде, Саисс, Милитао, Пепе



Полузащитники - де Йонг, Беллингем, Фернандес, Рабьо, Бруну Фернандеш



Нападение - Гакпо, Кейн, Сака, Жиру