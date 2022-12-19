Самая важная составляющая дома с почти нулевым энергопотреблением – осознанный жилец
С 2020 года строящиеся в Эстонии новые здания должны соответствовать требованиям энергетического класса А, то есть это должны быть здания с почти нулевым энергопотреблением, и мы кратко ознакомим с одним таким образцовым общественным зданием. Но преимущества здания с энергопотреблением класса А проявляются лишь в том случае, если владелец знает, как использовать современные технологии, и обслуживает их.
Энергетическая маркировка Европейского союза помогает оценить энергоэффективность зданий и, безусловно, облегчает покупателям жилья принятие решения. Уже два года действует требование, чтобы все строящиеся здания соответствовали энергетическому классу А, то есть были зданиями с почти нулевым энергопотреблением. И даже в этой категории можно либо выполнить программу-минимум, либо ввести как можно больше решений, которые помогают экономить энергию и тем самым более полезны для окружающей среды. Нормы энергетической маркировки не „взяты с потолка“, а установлены научно обоснованно.
Профессор инженерного факультета Института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета Ярек Курницки, чьи работы по энергоэффективности цитируются по всей Европе, говорит, что работа над экологичными зданиями ведется уже много лет:
„В сотрудничестве с девелоперами, строителями и проектировщиками мы разработали образцы проектов жилых зданий с почти нулевым энергопотреблением и инструкции, они были подготовлены в 2017 году и доступны для всех на сайте KredEx. Это около 1000 страниц проектов и инструкций для небольших домов, рядных домов и многоквартирных домов“.
Здание с почти нулевым энергопотреблением – это технически разумно, с применением решений технологий энергоэффективности и возобновляемой энергии построенное здание, которое имеет оптимальную по затратам энергоэффективность. Профессор Курницки поясняет, как делается расчет:
„При расчете значения энергоэффективности электричество умножается на весовой коэффициент 2,0, а эффективное центральное отопление на 0,65. Таким образом, из значения энергоэффективности нельзя прямо рассчитать расход энергии в евро, для этого следует посмотреть компоненты значения энергоэффективности в энергетической маркировке (поставляемое электричество и центральное отопление)“.
Использовавшиеся десять лет назад термины „пассивный дом“ и „экоздание“ следует выбросить на свалку истории, поскольку они не имеют своего конкретного значения. Экодом из соломы может быть как знакомым по сказке „Три поросенка“ хлипким домиком Ниф-Нифа, так и прочным каркасным домом, утепленным плотными тюками соломы. В настоящее время решение о том, относится здание к энергетическому классу G, B или A, принимается в соответствии с конкретными стандартами. Дом из соломы может считаться домом с почти нулевым энергопотреблением, если в нем соблюден целый ряд требований по энергоэффективности, включая надлежащую теплоизоляцию, теплонепроницаемые окна и двери, вентиляцию с рекуперацией тепла, экономичное световое решение и т. д., а также в здании установлена локальная система производства возобновляемой энергии. Дома энергетического класса А можно успешно строить в том числе из дерева, глины и других местных более экологичных материалов – одним из замечательны примеров является будущий Дом окружающей среды (Keskkonnamaja) в Таллинне, который, судя по всему, будет самым большим деревянным общественным зданием в регионе.
Новое административное здание с почти нулевым потреблением энергии
В декабре Riigi Kinnisvara и Министерство окружающей среды объявили международный тендер на строительство Дома окружающей среды (Keskkonnamaja). И через несколько лет рядом с Таллиннским аэропортом должен появиться первый в Эстонии общественный комплекс деревянных зданий с почти нулевым энергопотреблением – Дом окружающей среды, автором концепции которого являются архитекторы KavaKava.
Для проекта подготовлен анализ следа CO₂ на протяжении всего жизненного цикла – это первая настолько масштабная оценка в Эстонии. В проекте намечено около 50 новаторских решений по сохранению окружающей среды, которые будут внедрены. Расчетная энергоэффективность комплекса составляет 92 кВтч/м² в год.
Деревянные здания имеют множество преимуществ: по сравнению с другими строительными материалами при использовании дерева воздействие на окружающую среду значительно меньше. Кроме того, в ходе эксплуатации этот комплекс будет приносить пользу окружающей среде: на протяжении десятилетий он будет „запирать“ около 3900 тонн биогенного углерода. Древесина, используемая для строительства, может быть восстановлена путем посадки леса, а растущий лес, в свою очередь, связывает углерод. Так что использование дерева дает двойной эффект.
Как и положено зданиям энергетического класса А, на крышах будет развернут парк солнечных панелей. Его площадь составит более 300 квадратных метров, и он покроет 17 процентов потребностей Keskkonnamaja в энергии. Образующиеся биоотходы будут перерабатываться на месте, в биореакторе, а дождевая вода будет собираться для нужд озеленения. Комплекс будет управляться по принципу умного дома. Система дистанционного охлаждения финансово более выгодна, избавляет от необходимости установки внешних частей локальных систем охлаждения на фасадах зданий, а ее фактор эмиссии выбросов углерода является наименьшим среди используемых видов энергии – 0,07 кг CO₂/ кВтч.
В новый центр, который объединит сферу окружающей среды, переедут Министерство окружающей среды, Музей природы, а также несколько подведомственных учреждений. Всего в Keskkonnamaja будет работать около 600 человек.
Амбициозный проект может повысить общую осведомленность и побудить застройщиков больше использовать древесину и другие более экологичные строительные материалы. А квартирные товарищества и владельцы домов тоже могли бы стремиться сделать уже существующие здания более эффективными.
Класс В можно, конечно, превратить в класс А, но без лишней спешки
В новостройках ограничиваются в основном энергетическим классом В, но энергетический хаос заставил многие квартирные товарищества и владельцев домов задаться вопросом, каковы возможности превратить класс В в класс А. Поскольку требования для класса В, или здания с низким энергопотреблением, схожи, отсутствует лишь требование к производству энергии, мы спросили руководителя проектов по развитию девелоперской компании Liven Сандера Трейяра, насколько сложен этот переход.
Сандер Тейяр констатирует, что проще поставить цель класса А с самого начала, тогда затраты не будут высокими и строить не намного сложнее, чем при классе В.
„Если цель перейти от класса В к классу А ставится в середине процесса проектирования, то достижение ее обходится намного дороже и требует от инженеров много дополнительных часов работы“, - поясняет он.
Для ответственных застройщиков стандартом в новостройках стали такие решения, как окна с тройным стеклопакетом и хорошей теплонепроницаемостью, экономичное светодиодное освещение, вентиляция с высокой рекуперацией тепла и качественное утепление, что обеспечивает зданию класс В.
„Для того чтобы сделать следующий шаг – к классу А, наиболее распространенным способом является установка солнечных панелей на крыше“, - говорит руководитель проектов по развитию Liven.
Он добавляет, что хотя популярность солнечных панелей резко выросла, и, например, Liven проектирует их также самостоятельно, не для каждой крыши это разумное решение, и иногда вместо них следует взвесить другие варианты: „Например, если высокие деревья или соседние здания блокируют лучи солнца, более эффективным может быть использовать геотермальную энергию“.
Понятно, что превратить здание класса В в здание класса А затратно и зависит от решения: если есть желание привлечь солнце, то в большом здании товарищество может оплатить проект и техническую реализацию, а в случае геотермального отопления нужно учитывать и дополнительные расходы, такие как последующее озеленение и, вероятно, также новый проект озеленения, поскольку земля над контуром геотермального отопления будет оттаивать медленнее, чем раньше.
„Стоимость для каждого здания разная, поэтому нельзя называть какие-то суммы, - резюмирует Сандер Трейяр. – Важно найти наиболее разумное и работающее решение“.
Руководитель проектов по развитию Liven подтверждает, что в будущем мы также увидим дома Plus-energy, которые будут вырабатывать больше энергии, чем сами потребляют.
„По мере развития различных технологий они становятся более доступными, и мы видим все больше и больше возможностей, позволяющих зданиям самостоятельно производить энергию. Например, фасадные материалы, которые на самом деле представляют собой солнечные панели, или окна, покрытые прозрачным слоем, выполняющим роль солнечной панели. При благоприятных условиях такие дома способны производить больше энергии, чем потребляют сами“, - приводит пример Сандер Трейяр.
Старый дом тоже можно сделать более энергоэффективным
К сожалению, из старого панельного или пригородного дома не так просто сделать дом энергетического класса А, даже если установить на крыше солнечные панели.
„Единого решения для реновации старых зданий не существует, в культурно-историческом регионе одни потребности и возможности, в панельном жилом районе гораздо больше вызовов“, - поясняет Сандер Трейяр.
Долгосрочная проблема панельного жилого района – это не только высокие счета за отопление, но и моральное старение жилых помещений и жилой среды. Например, не соответствующая современным требованиям планировка помещений, плохая звукоизоляция и отсутствие лифтов.
Пожилые люди не могут самостоятельно подниматься на верхние этажи и находятся взаперти в своих квартирах.
„Однако большие инвестиции в повышение энергоэффективности, при этом без решения других важных для жильцов тем, создают ситуацию, когда решения на самом деле половинчатые, и инвестиции жильцов в реновацию выше, чем полученное от этого увеличение стоимости имущества“, - добавляет Трейяр.
Профессор ТТУ Ярек Курницки объясняет, что большинство старых домов ремонтируется при помощи пособия на реконструкцию KredEx: „Минимальное требование при этом – класс С, но многие дома, которые также устанавливают на крыше солнечные панели (это не обязательно, но допустимо), достигают класса В и приближаются к классу А“.
Курницки может вывести также стоимость перехода на класс В, которая до кризиса и инфляции составляла около 350 евро/м2 , а сейчас выросла до 500-600 евро/м2.
Он говорит, что для класса А потребуются немного лучшие окна, немного больше теплоизоляции и лучшие вентиляционные агрегаты, дополнительные инвестиции в которые пока не считаются рентабельными.
„Так что ответ такой: отремонтировать старый дом до класса А можно, но это дорого. С небольшими домами то же самое: реновация до класса В или А предполагает утепление наружных стен, замену окон, вентиляцию с рекуперацией тепла, установку теплового насоса и солнечных панелей. Обычно это делается вместе с внутренним ремонтом, при котором отделочные и интерьерные работы стоят больше половины стоимости всего ремонта“.
Энергетический класс А делает классом А заботливый владелец
Хороший энергетический класс необязательно гарантирует низкие счета за коммунальные услуги. Любая новая технология, установленная в здании, позднее будет нуждаться в регулярном обслуживании и когда-нибудь и в обновлении. Все подобные дополнительные затраты снижают выигрыш, получаемый от энергосбережения.
Руководитель по развитию проектов Liven Сандер Трейяр рекомендует прибегнуть к простой крестьянской мудрости: „Например, летом приточно-вытяжная вентиляция не должна работать на обычной мощности, а может быть включена на минимум, а окна можно оставлять в положении проветривания. Это снижает расход энергии на поддержание работы вентиляционной системы“.
Экономию дают и светодиодные лампы и современная бытовая техника, в микроменеджменте помогают так называемые решения умного дома, то есть подключенные к сети устройств, которыми можно управлять с телефона или через виртуального помощника – одним из самых простых является экосистема Alexa, к ней с помощью небольшого гаджета можно подключить бытовую технику, освещение и т. п. Расходы на отопление уменьшатся, если на пару градусов понизить температуру в помещениях, а ощутив прохладу, надеть теплый свитер и носки – это тоже мудрость, доставшаяся от бабушек, они всегда ходили по комнатам в носках и тапочках.
В заключение
Итак, из дома класса А настоящий А делает осознанный человек, и иногда в этом ему помогает не что иное, как надеть шерстяные носки. А при поиске нового дома или рабочей среды можно сделать лучший выбор, если проанализировать в том числе то, как много на самом деле застройщик вложил в здание с почти нулевым энергопотреблением: был сделан лишь минимум или были учтены все местные особенности.
После того как выбрано теплонепроницаемое и экономичное жилье, нужно самому идти в ногу со временем и максимально использовать предлагаемые преимущества. Возможно, даже в доме Plus-energy разумно иногда надевать кофту с длинными рукавами – в прохладном помещении и ум работает лучше!
И когда Keskkonnamaja будет готов, нужно будет с гордостью об этом рассказывать и делиться опытом – безусловно, было бы прекрасно, если бы наши офисные здания максимально учитывали благополучие окружающей среды.
Полезные ссылки
Энергетическая маркировка доступна в Регистре строений, и вошедший в систему пользователь может просмотреть и скачать энергетическую маркировку любого здания по его адресу
Более детальные выписки можно заказать в разделе открытых данных инфопортала