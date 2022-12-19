Самая важная составляющая дома с почти нулевым энергопотреблением – осознанный жилец

Энергетическая маркировка Европейского союза помогает оценить энергоэффективность зданий и, безусловно, облегчает покупателям жилья принятие решения. Уже два года действует требование, чтобы все строящиеся здания соответствовали энергетическому классу А, то есть были зданиями с почти нулевым энергопотреблением. И даже в этой категории можно либо выполнить программу-минимум, либо ввести как можно больше решений, которые помогают экономить энергию и тем самым более полезны для окружающей среды. Нормы энергетической маркировки не „взяты с потолка“, а установлены научно обоснованно.

Профессор инженерного факультета Института строительства и архитектуры Таллиннского технического университета Ярек Курницки, чьи работы по энергоэффективности цитируются по всей Европе, говорит, что работа над экологичными зданиями ведется уже много лет:

„В сотрудничестве с девелоперами, строителями и проектировщиками мы разработали образцы проектов жилых зданий с почти нулевым энергопотреблением и инструкции, они были подготовлены в 2017 году и доступны для всех на сайте KredEx. Это около 1000 страниц проектов и инструкций для небольших домов, рядных домов и многоквартирных домов“.

Здание с почти нулевым энергопотреблением – это технически разумно, с применением решений технологий энергоэффективности и возобновляемой энергии построенное здание, которое имеет оптимальную по затратам энергоэффективность. Профессор Курницки поясняет, как делается расчет:

„При расчете значения энергоэффективности электричество умножается на весовой коэффициент 2,0, а эффективное центральное отопление на 0,65. Таким образом, из значения энергоэффективности нельзя прямо рассчитать расход энергии в евро, для этого следует посмотреть компоненты значения энергоэффективности в энергетической маркировке (поставляемое электричество и центральное отопление)“.