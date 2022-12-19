Скандал? На поле было 13 игроков Аргентины, когда Месси забивал 3-й гол в ворота Франции(7)
Вчера сборная Аргентины победила Францию (3:3, по пен. 4:2) в финале ЧМ-2022. Основное время завершилось со счетом 2:2. На 108-й минуте Лионель Месси вновь вывел в сборную Аргентины вперед.
Как заметили болельщики, присутствовавшие на трибунах, на поле было 13 игроков сборной Аргентины, когда Месси забивал третий гол в ворота Франции. На газон выбежали двое запасных команды Лионеля Скалони, пишет Sports.ru.
Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота Франции в дополнительное время финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. „В финале чемпионата мира забыли про базовые правила футбола. Да вообще на ЧМ про них говорить не приходится… На поле во время второго гола Месси было 13 человек — это, конечно, нарушение. Гол Месси нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR и резервному. Они должны были сказать, что гол Месси нужно было отменять“, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“.
Момент произошёл на 108-й минуте матча. Когда Месси бил в створ ворот французской сборной, на поле выбежали двое запасных игроков аргентинской команды. Запасные футболисты присутствовали на поле, когда мяч залетал в ворота французов. Этот гол вывел Аргентину вперёд в дополнительное время, став вторым забитым мячом Месси в финале.