Скандал? На поле было 13 игроков Аргентины, когда Месси забивал 3-й гол в ворота Франции

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал гол нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в ворота Франции в дополнительное время финала чемпионата мира 2022 года в Катаре. „В финале чемпионата мира забыли про базовые правила футбола. Да вообще на ЧМ про них говорить не приходится… На поле во время второго гола Месси было 13 человек — это, конечно, нарушение. Гол Месси нельзя было засчитывать, но это не вина Марциняка, а вопрос к VAR и резервному. Они должны были сказать, что гол Месси нужно было отменять“, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом „Чемпионата“.