Эстонский экспресс
25.12.2022, 16:48

Деревни на расстоянии выстрела: жители Нурсипалу рассказывают, каково это — жить под грохот полигона

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КУРЫ БЕСПОКОЯТСЯ: хуторянка из Кютиору Кати Тааль в дни учений слышит глухие удары, от которых звенят оконные стекла. Даже куры ведут себя беспокойно.
КУРЫ БЕСПОКОЯТСЯ: хуторянка из Кютиору Кати Тааль в дни учений слышит глухие удары, от которых звенят оконные стекла. Даже куры ведут себя беспокойно.
ФОТО: Andres Treial

История от Eesti Ekspress о том, как живут люди в окрестностях полигона Нурсипалу, с которого постоянно доносятся автоматные очереди, звуки взрывов и шум военной техники.

„Я был в лесу, в наушниках пилил деревья бензопилой, — рассказывает хуторянин Мати Алвела. — Внезапно меня охватил необычный страх, почти паника. Я был уверен, что на меня падает дерево“.

Несмотря на панику, ему удалось снять наушники. И он услышал привычный звук: в районе полигона прогремел взрыв. „Низкочастотные вибрации от взрыва — это шум, который ничто перекрыть не может, он-то и беспокоит больше всего“.

Что именно стоит за словом „шум“, которое с 2003 года используется для описания того, что происходит вокруг полигона Нурсипалу в Вырумаа? Мати Алвела прожил в Нурси всю свою жизнь. „Взрыв — всегда неожиданность, к такому никогда не привыкнешь“.

По мнению специалистов, с измерением уровня шума и мониторингом акустики в Эстонии все плохо, с какой стороны не посмотри.

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