Правда ли, что Facebook повесил предупреждение „Ложная информация“ на пост с текстом „Коты всегда правили миром“?

Далее обратим внимание на оформление предупреждения. Если к надписям сверху и снизу претензий нет, то превью-картинка выглядит странно. Во всех встреченных нами аналогичных предупреждениях левый верхний угол выделен под аватарку пользователя или логотип ресурса, с которого взята публикация. В квадрате снизу размещается уменьшенная копия иллюстрации к ней:

Первое, на что стоит обратить внимание, — это уникальность самого скриншота. Сторонняя публикация (потенциально популярная, как и многие материалы о котах), судя по всему, не просто единожды появилась на Facebook, но и была увековечена на скриншоте лишь автором поста. Сегодня публикацию с заголовком „Коты всегда правили миром“ не найти ни на Facebook, ни за его пределами. И это притом, что эксперты её не удаляли — лишь поставили предупреждающий знак. Если верить картинке, автор сделал пост 6 ноября, а через четыре дня, 10 ноября в 09:13, его пометили. И картинка именно с этими метками разошлась по интернету.

Как многие знают, владеющая соцсетью Facebook компания Meta сотрудничает с независимыми сторонними фактчекинговыми организациями, чьи работники мониторят публикации в соцсети, выявляют недостоверную информацию и соответствующим образом её помечают. Подробнее о механизме проверки можно узнать, например, из этой статьи .

Картинка, которая попадалась многим пользователям соцсетей, представляла собой снимок стандартного уведомления от экспертов Facebook по проверке фактов. Оно сообщала автору, что его публикация с заголовком „Коты всегда правили миром!“ содержит ложную информацию, а потому была помечена соответствующим предупреждением для читателей. Это вызвало большой ажиотаж в Сети: одни люди смеялись, другие возмущались работой фактчекеров, то ли обладающих низкой квалификацией, то ли применяющих свои профессиональные навыки явно не в том направлении. Первая волна популярности скриншота пришлась на 11 ноября (им поделились в Facebook и Twitter ). Через месяц он обошёл уже такие ресурсы, как „ ЯПлакалъ », Joyreactor и „ Пикабу ».

В нашем же случае левый верхний угол занимает „кошачья“ аватарка (тогда как уместнее она смотрелась бы в качестве иллюстрации), а место иллюстрации занял заголовок, причём безо всякого дизайнерского оформления, как будто набранный вручную поверх расчищенного белого фона:

Отметим, что сервис анализа изображений FotoForensics тоже пометил зону с заголовком как подозрительную. Таким образом, есть серьёзные сомнения в подлинности скриншота с технической стороны. Обратим также внимание на возможное содержание поста.

Как мы уже писали ранее, в Сети нет публикаций с точно таким же заголовком. Но при этом встречаются подборки старых фотографий с заголовками вроде „Очаровательные винтажные кошки, которые докажут, что коты правили миром во все времена“. Публикации эти появились достаточно давно, поэтому маловероятно, что именно их репостил автор скриншота.

Зато буквально за несколько дней до его появления, в начале ноября, Сеть обошла подборка фотографий древних мозаичных изображений кошек, якобы найденных в Помпеях. В рунете Она обычно была озаглавлена словами „Помпеи не перестают нас удивлять“ и сопровождалась текстом об обнаруженной в древнеримском городе так называемой Виллы кошек (Villa dei Gattini). Вот только вскоре выяснилось, что фотограф Себастьяно Вианелло, разместивший пост-первоисточник 4 ноября, просто таким образом побаловался с Midjourney — новой технологией создания изображений с помощью искусственного интеллекта. Вполне возможно, одна из последовавших вирусных публикаций, которую фактчекеры пометили как недостоверную, и навела неизвестного автора на идею издевательского для фактчекеров скриншота. Кроме того, фактчекеры в Facebook не могут повесить на материал плашку, не опубликовав предварительно разбор у себя на сайте в открытом доступе. Мы не обнаружили на фактчекинговых ресурсах, да и вообще в интернете разбора содержащегося на скриншоте утверждения. А значит, картинка гарантированно фейковая и сделана она при помощи графического редактора.

Отметим, что наиболее раннее обнаруженное нами сообщение с картинкой появилось именно в сети Facebook — 10 ноября в 23:57 по Москве. При этом автор (пользователь под ником Федя Рабинович) в беседе с нами затруднился ответить, откуда у него этот скриншот.

Итог: Фейк