Хоккей
19.12.2022, 12:59

Жуткие кадры | Хоккеист перерезал коньком горло 15-летнему вратарю

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ФОТО: Pexels.com

15-летний хоккеист, которому на матче в российском Сургуте случайно порезало горло коньком, находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал представитель детско-юношеской команды „Метеор-Сигнал“, в которой играет пострадавший.

Несчастный случай произошел в Сургуте во время игры местной команды „Олимпиец-2006“ и гостей из Челябинска „Метеор Сигнал“. При атаке на ворота игрок „Олимпийца“ упал на лед и задел краем конька шею вратаря из команды противника.

Подросток находится в реанимации „в ясном сознании“. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, пишет 360tv.ru.

„Состояние стабильное. Папа ребенка уже в Сургуте, он на самолете прилетел […] Мальчику сделали операцию, как мне сказали, сонную артерию конек не задел“, – сообщил в беседе с Газетой.ru представитель команды.

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