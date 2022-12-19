Жуткие кадры | Хоккеист перерезал коньком горло 15-летнему вратарю(7)
15-летний хоккеист, которому на матче в российском Сургуте случайно порезало горло коньком, находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал представитель детско-юношеской команды „Метеор-Сигнал“, в которой играет пострадавший.
Несчастный случай произошел в Сургуте во время игры местной команды „Олимпиец-2006“ и гостей из Челябинска „Метеор Сигнал“. При атаке на ворота игрок „Олимпийца“ упал на лед и задел краем конька шею вратаря из команды противника.
Подросток находится в реанимации „в ясном сознании“. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, пишет 360tv.ru.
„Состояние стабильное. Папа ребенка уже в Сургуте, он на самолете прилетел […] Мальчику сделали операцию, как мне сказали, сонную артерию конек не задел“, – сообщил в беседе с Газетой.ru представитель команды.