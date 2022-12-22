Совет фармацевта: что стоит помнить, отправляясь в путешествие по Европе?

для подтверждения личности необходима ИД-карта или паспорт. Другие документы с фото, типа водительских прав, студенческого билета, пенсионного удостоверения и тп, не приемлемы.

на данный момент не во всех аптеках названных стран есть возможность выкупить иностранные дигирецепты. В Португалии, например, соответствующие аптеки снабжены специальным знаком на двери. Что касается Эстонии, то теоретически, все аптеки оснащены доступом к европейским дигирецептам. Но! Электронная система иногда бастует и не дает доступ к данным.

Что в итоге? Лучше путешествовать со своими лекарствами, особенно рецептурными, особенно, если у вас хронические заболевания. Прогресс это хорошо, но надеяться разумнее на то, что у вас в реальности имеется (само лекарство, а не возможность его выкупить).