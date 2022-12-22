Совет фармацевта: что стоит помнить, отправляясь в путешествие по Европе?
Блогер RusDelfi и аптечный провизор Дарья Лисовская продолжает делиться своими знаниями с читателями.
Не за горами рождественские каникулы и отпуска. Хоть СМИ и сообщают, что жители Европы в этом году сэкономят на зимнем отпуске, чтобы отправиться в летний, перемещения людей из одних страны в другие в любом случае происходят каждый день. Тот факт, что между европейскими странами фактически нет границ, общая валюта и похожие цены на товары вводят в заблуждение большую часть путешествующих по Европе и самих европейцев. В заблуждение по поводу лекарств. Очень многие иностранцы (европейцы и не только) ошибочно убеждены, что в Европе действует единая система лекарств: „Эстония же Европа, как это тут нет, вот в Латвии есть!“ „Почему по рецепту? В Германии без рецепта!“. Однако все не так просто.
Что стоит учитывать европейцам и пребывающим в Европе туристам?
1.Каждая европейская страна имеет свой список зарегистрированных лекарственных веществ и пищевых добавок. То, что есть в Германии, не факт, что есть в Италии.
2.То, что в одной стране можно купить без рецепта, в другой будет строго по рецепту.
3.Европейские аптеки обязаны принимать бумажные рецепты всех европейских стран. Исключение- психотропные и наркотические препараты. Необходим рецепт местного врача. Проблема однако может быть с доступностью вещества. См. пункт 1.
4.Часть европейских стран - Эстония, Финляндия, Португалия, Хорватия, Польша ( в ожидании Испания) имеют общую систему дигирецептов. Это значит, что лекарство по выписанному дигирецепту одной из указанных стран можно купить в другой стране, кроме психотропных, наркотических и экстемпоральных (готовятся в аптеках) препаратов. Но и тут есть свои особенности, кроме указанного в пункте 1:
разрешено выкупать только свои рецепты (не важно, что вы отец/мать/ ребенок/муж/жена/лучший друг владельца рецепта).
европейская система дигирецептов валидирована только для лиц, достигших 18 лет
для подтверждения личности необходима ИД-карта или паспорт. Другие документы с фото, типа водительских прав, студенческого билета, пенсионного удостоверения и тп, не приемлемы.
местная компенсация (скидки) на покупку лекарств не действует. Жители Эстонии имеют право на частичный возврат денежных средств, предоставив заявление и чек Больничной Кассе.
на данный момент не во всех аптеках названных стран есть возможность выкупить иностранные дигирецепты. В Португалии, например, соответствующие аптеки снабжены специальным знаком на двери. Что касается Эстонии, то теоретически, все аптеки оснащены доступом к европейским дигирецептам. Но! Электронная система иногда бастует и не дает доступ к данным.
Что в итоге? Лучше путешествовать со своими лекарствами, особенно рецептурными, особенно, если у вас хронические заболевания. Прогресс это хорошо, но надеяться разумнее на то, что у вас в реальности имеется (само лекарство, а не возможность его выкупить).
Будьте здоровы! Приятных путешествий.
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