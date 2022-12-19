Володин и Синицына - новые чемпионы Эстонии по шахматам

Володину для победы в турнире в заключительном туре достаточно было ничьей в партии со своим главным преследователем - Андреем Тимошиным, впервые забравшимся на такие высоты в национальном чемпионате. И гроссмейстеру из Ида-Вирумаа удалось ее добиться, набрать 7 очков и на пол-очка опередить Тимошина в споре за золото. Многократный чемпион страны Кайдо Кюлаотс на этот раз довольствовался бронзовой медалью. Всего в турнире принимали участие 10 спортсменов, которые играли в один круг с классическим контролем времени - 90 минут на 40 ходов + 15 минут до конца партии, 30 секунд прибавлялось участнику за один ход. Полные результаты турнира ЗДЕСЬ.