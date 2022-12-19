Володин и Синицына - новые чемпионы Эстонии по шахматам
Гроссмейстер Александр Володин и мастер ФИДЕ Алена Синицына завоевали золотые медали на чемпионатах Эстонии среди мужчин и женщин по классическим шахматам.
Володину для победы в турнире в заключительном туре достаточно было ничьей в партии со своим главным преследователем - Андреем Тимошиным, впервые забравшимся на такие высоты в национальном чемпионате. И гроссмейстеру из Ида-Вирумаа удалось ее добиться, набрать 7 очков и на пол-очка опередить Тимошина в споре за золото. Многократный чемпион страны Кайдо Кюлаотс на этот раз довольствовался бронзовой медалью. Всего в турнире принимали участие 10 спортсменов, которые играли в один круг с классическим контролем времени - 90 минут на 40 ходов + 15 минут до конца партии, 30 секунд прибавлялось участнику за один ход. Полные результаты турнира ЗДЕСЬ.
По той же системе первенство страны разыгрывали представительницы прекрасного пола. Однако из-за того, что сестры Нарва и сестры Олде так и не выступили на турнире, за золото боролись всего 5 участниц, а основная борьба развернулась между мастерами ФИДА Анастасией Синицыной и Софией Блохин. Очная партия между ними завершилась вничью, однако затем Блохин неожиданно уступила будущему бронзовому призеру Марине Левченко и завоевала серебро. Золото - у Синицыной. С результатами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.