В магазине Lidl ребенок съел булочку за 60 центов: забывшая заплатить мать еще долго не забудет этот опыт(13)
Украла булочку за 60 центов — такие обвинения получила Раса, которая делала покупки в магазине Lidl в Литве в Укмерге со своим маленьким ребенком. Представители сети говорят, что пустой пакет, оставшийся от булочки, женщина во время совершения покупок положила в карман, не информировала об этом кассира и не заплатила за товар, из-за чего и возникли подозрения, пишет литовский Delfi.
Жительница Молетай Раса с маленьким ребенком магазин Lidl в Укмерге, на ул. Витауто, посетила 2 декабря. Пока делала покупки, Раса взяла булочки для ребенка, он съел одну. Раса сказала, что, расплачиваясь за все остальные товары, она забыла заплатить за съеденную булочку.
„Только после покупки подошел охранник и спросил, ели ли мы булочку. Я сразу сказала, „да, мы съели“, извинилась и спросила, где заплатить. Я хотела сразу пойти на кассу, но он начал говорить, что это кража, мол, пройдемте, пожалуйста, в служебное помещение, мы напишем заявление, вызовем полицию“, — рассказала жительница.
Раса сказала, что там провела с ребенком около часа, приехали сотрудники полиции.
„Мне вроде как хотели выписать устное предупреждение - протокол, но не в денежном выражении, он бы висел в системе год, мол, я наказана за кражу, и даже не было бы написано, что это за булочку стоимостью 60 центов. Просто за кражу. Я не соглашалась, мы долго разговаривали <...> пока наконец заявление не забрали“, — рассказала она.
Наконец она сказала, что заплатила за булочку и ушла.
Охранники и сотрудники Lild вместо того, чтобы обвинить ее в краже, считает Раса, могли просто напомнить ей, что булочка не оплачена.
По ее оценке, сотрудникам не хватало простой человечности.
„Они не пытались разговаривать, сразу сказали, что кража, все, идем в служебное помещение. Они не спрашивали, забыли ли мы. <…> Больше всего меня ранит то, что они смотрели на меня через камеры как на самого крупного вора и так это трактовали, ждали, когда я совершу ту кражу, величайшее преступление в их глазах“, — сказала Раса.
Она сказала, что, скорее всего, больше не будет посещать магазины Lidl: „Я так разочарована и, вероятно, больше не буду ходить в Lidl, особенно в Укмерге“.
Представитель Lidl: Мы еще раз оценим обстоятельства, чтобы это больше не повторилось
Представитель Lidl Lietuva по связям с общественностью Лина Скерсите подтвердила Delfi, что инцидент действительно произошел в магазине в Укмерге, и объяснила, почему Раса вызвала подозрения в краже.
„Иногда бывают ситуации, когда покупатели употребляют товар или его часть перед тем, как купить. Практически всегда в таких случаях покупатели сообщают продавцу, что товар был употреблен до покупки и должен быть включен в счет.
В данном конкретном случае у сотрудников магазина возникли подозрения, так как покупательница положила в карман пустой пакет, оставшийся от товара, не сообщила об этом кассиру и не оплатила товар. Если подозревается кража, всегда вызывают полицию, так было и в этой ситуации.
Однако после разговора с покупательницей обстоятельства прояснились, и стороны разошлись мирно“, — рассказала Delfi Л. Скерсите.
В дальнейшем, по ее словам, подобных ситуаций постараются избегать: „Мы также понимаем позицию самой покупательницы, поэтому еще раз оценим обстоятельства данного инцидента и действия сотрудников, чтобы избежать возможных недоразумений в будущем“.