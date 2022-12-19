В магазине Lidl ребенок съел булочку за 60 центов: забывшая заплатить мать еще долго не забудет этот опыт

Жительница Молетай Раса с маленьким ребенком магазин Lidl в Укмерге, на ул. Витауто, посетила 2 декабря. Пока делала покупки, Раса взяла булочки для ребенка, он съел одну. Раса сказала, что, расплачиваясь за все остальные товары, она забыла заплатить за съеденную булочку.

„Только после покупки подошел охранник и спросил, ели ли мы булочку. Я сразу сказала, „да, мы съели“, извинилась и спросила, где заплатить. Я хотела сразу пойти на кассу, но он начал говорить, что это кража, мол, пройдемте, пожалуйста, в служебное помещение, мы напишем заявление, вызовем полицию“, — рассказала жительница.

Раса сказала, что там провела с ребенком около часа, приехали сотрудники полиции.

„Мне вроде как хотели выписать устное предупреждение - протокол, но не в денежном выражении, он бы висел в системе год, мол, я наказана за кражу, и даже не было бы написано, что это за булочку стоимостью 60 центов. Просто за кражу. Я не соглашалась, мы долго разговаривали <...> пока наконец заявление не забрали“, — рассказала она.

Наконец она сказала, что заплатила за булочку и ушла.

Охранники и сотрудники Lild вместо того, чтобы обвинить ее в краже, считает Раса, могли просто напомнить ей, что булочка не оплачена.

По ее оценке, сотрудникам не хватало простой человечности.

„Они не пытались разговаривать, сразу сказали, что кража, все, идем в служебное помещение. Они не спрашивали, забыли ли мы. <…> Больше всего меня ранит то, что они смотрели на меня через камеры как на самого крупного вора и так это трактовали, ждали, когда я совершу ту кражу, величайшее преступление в их глазах“, — сказала Раса.

Она сказала, что, скорее всего, больше не будет посещать магазины Lidl: „Я так разочарована и, вероятно, больше не буду ходить в Lidl, особенно в Укмерге“.

Представитель Lidl: Мы еще раз оценим обстоятельства, чтобы это больше не повторилось