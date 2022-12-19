Лучший футболист мира Месси забит тату с ног до шеи. Рассказываем, что означают рисунки на его теле

Примечателен Лео (особенно для тех, кто прежде пристально не следил за его карьерой) не только магическим уровнем, который он показывает на поле. Месси впечатляет тернистым путем к исполнению своей мечты, а еще — татуировками, которыми он явно увлекается, пишет Sport24.

Первой татуировкой в жизни Лео стал портрет его мамы Селии: в 2010-м он набил его на левой лопатке.

Через два года, когда у Месси родился сын Тьяго, он набил на левой (своей основной!) ноге имя первенца и детские руки. Спустя несколько месяцев там же появились крылья ангела и сердце.

В 2014-м на ту же ногу нападающий добавил мяч, меч и десятый (свой фирменный) номер.

Через два года Лео исправил рисунок: меч оказался закрашен тату в стиле blackwork.

Правая рука Месси представляет собой отдельное произведение искусства: на ней набит витраж собора Саграда-Фамилия (это одна из самых известных локаций в Барселоне), цветущий розовый лотос (многие считают, что этот рисунок отображает талант Лео), ближе к кисти располагаются часы и шестеренки.

На внутренней стороне руки — глаз супруги Лео Антонеллы и карта города Росарио, в котором родился футболист.

На плече — лицо Христа. Неподалеку от него — корона, напоминающая тиару Папы Римского.

В 2017-м, после свадьбы, Месси и его супруга Антонелла набили на безымянных пальцах дату свадьбы римскими цифрами.

В 2017-м Месси набил губы жены на своем животе.

А вскоре после этого Лео сделал черные кольца выше правой лодыжки, рядом с которыми выведены даты дней появлений на свет его жены Антонеллы и их детей Матео и Чиро.

Похоже, в ближайшее время стоит ждать от Месси новую наколку — повод в виде выигранного чемпионата мира нападающий точно не упустит.

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