Лионель Месси, завоевавший долгожданный титул, стал лучшим игроком чемпионата мира

Лучшим игроком чемпионата мира вполне ожидаемо был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. В Катаре он стал настоящим лидером своей команды - в финале он забил два мяча в ворота французов.

Всего на турнире на счету Месси семь забитых мячей и три голевые передачи.

Еще две награды достались аргентинцам. Лучшим вратарем турнира был признан Эмилиано Мартинес, отыгравший все семь матчей на ЧМ-2022, а в финале в серии пенальти отразивший один удар.

Лучшим молодым игроком ЧМ-2022 признан 21-летний Энцо Фернандес, который нынешней зимой станет главной целью для топ-клубов на трансферном рынке.

Одна награда досталась французу - Килиан Мбаппе с восемью голами стал лучшим бомбардиром и получил „золотую бутсу“.