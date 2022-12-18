ЧЭ по фигурному катанию: Нина Петрыкина защитила титул, Михаил Селевко на этот раз оказался лучше брата
На чемпионате Эстонии по фигурному катанию, который прошел в таллиннском ледовом холле „Тондираба“, у мужчин победу одержал Михаил Селевко, сумевший в произвольной программе опередить своего брата Александра, который был лидером три года подряд. У женщин победу второй год подряд праздновала Нина Петрыкина, передает ERR.
После короткой программы лидировал Александр Селевко (84,62), а за ним шел Михаил (77,34). Он сумел лучше откатать произвольную программу (154,09) и выиграть золото (231,43). Александр Селевко в произвольной программе показал второй результат (143,15) и завоевал серебро (227,77). Бронза досталась Арлету Леванди, который в общем набрал 204,31 балла.
Победителем среди женщин второй год подряд стала Нина Петрыкина.
По итогам короткой программы Нина Петрыкина, набрав 63,98 балла, лидировала, не упустила она своего и в произвольной программе (136,94). В итоге 18-летняя уроженка Таллинна уверенно выиграла - 200,92 балла. Серебро досталось Натали Лангербаур (166,85), а бронза - Герли Лийнамяэ (164,98). Далее идут Кристина Шкулета-Громова (160,81) и Амалия Зеленяк (158,43). Шестое место заняла 12-летняя Элина Гойдина (157,94), которая показала второй результат (114,59) в произвольной программе.