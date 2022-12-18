ЧЭ по фигурному катанию: Нина Петрыкина защитила титул, Михаил Селевко на этот раз оказался лучше брата

На чемпионате Эстонии по фигурному катанию, который прошел в таллиннском ледовом холле „Тондираба“, у мужчин победу одержал Михаил Селевко, сумевший в произвольной программе опередить своего брата Александра, который был лидером три года подряд. У женщин победу второй год подряд праздновала Нина Петрыкина, передает ERR.