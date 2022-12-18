Нарва скорбит: преждевременно ушла из жизни Елена Колли - художница, автор живописной стены на променаде

Елена Колли - мастер неожиданных инсталляций и живописных работ. Елена училась в художественной школе и Высшей школе Майнор на дизайнерском отделении. Елена Колли пробовала себя в самых разных видах искусства: скульптура, живопись, графика, инсталляции-мобели, дизайн, росписи стен зданий в публичных местах Нарвы. Женственно и сентиментально художница преподносит подчас провокационные вещи. В лаконичных образах графических листов или в многоцветной, полифоничной живописи - природные мотивы, сказки, фантастические образы. Её герои поют, танцуют, летают и плавают в подводном пространстве. Елена пропагандирует чувственную любовь, чистоту отношений, эстетическую красоту. Светлая память светлому талантливому человеку,“ - написала Елена Сохраннова.