Опубликовано заблокированное ФИФА обращение Владимира Зеленского

Публикуем полный перевод обращения Владимира Зеленского:

„Теплый привет из Украины всем футбольным болельщикам, жизни и мира! Поздравляю всю планету с финалом Кубка мира!

Сегодня мы станем свидетелями общей победы — торжества человеческого духа.

Нынешний Кубок мира вновь и вновь доказывает, что разные страны и народы могут решать, кто сильнее, в духе честной игры, а не играя с огнем. На зеленой футбольной поляне, а не на обагренных полях сражений.

Это мечта стольких людей!.. Когда футболисты соревнуются друг с другом, а зрители наслаждаются миром. Каждый отец рад взять сына на футбольный матч. По всему миру. И каждая мать хочет, чтобы сын вернулся с войны. Где бы то ни было. Украина жаждет мира более всего!

Мы предложили миру Формулу мира. Абсолютно честную. Мы предложили ее, потому что на войне не бывает чемпионов, не может быть ничьей.

Поэтому я выдвигаю инициативу о проведении этой зимой Глобального саммита по Формуле мира. Саммит объединит все страны мира вокруг дела глобального мира. Трибуны стадионов пустеют после матчей, и такими же опустевшими стоят города после войны

Вот почему войны должны проиграть, а мир — стать чемпионом, как теперь происходит здесь — в Катаре.

Кубок мира, а не Кубок войны. Это возможно!

Пожалуйста, поддержите Украину и наши усилия по восстановлению мира! Присоединяйтесь к Глобальному саммиту Формулы мира и станьте чемпионами мира! Станем вместе свидетелями финала — и конца войны.

Слава Україні!

И поздравляю с Национальным днем Катара!“