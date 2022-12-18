Спешите зарегистрироваться: в Нарве пройдут бесплатные курсы эстонского языка, есть возможность удаленного обучения

„При поступлении в Академию внутренней обороны каждому абитуриенту, для которого эстонский не является родным языком, необходимо сдать вступительный тест по эстонскому языку. Языковой центр академии предлагает всем кандидатам, поступающим в академию, для успешной сдачи теста пройти подготовительные курсы в Ида-Вирумаа. В нашем учебном заведении может учиться любой эстонский гражданин вне зависимости от его родного языка, и мы хотим создать наилучшие условия для его успешного дальнейшего обучения в академии“, - поясняет проректор по учебной работе Ингрид Ветка.

Курс начнется 25 января как в формате контактного обучения в Нарве, так и в режиме онлайн-обучения на платформе Zoom для кандидатов, проживающих за пределами Нарвы. Курс рассчитан на 50 академических часов и является бесплатным для всех участников.

По окончании курса кандидату будет предоставлена возможность сдать вступительный тест по эстонскому языку, и в случае положительного результата ему не нужно будет проходить повторное тестирование в академии. Регистрация открыта до 15 января.



