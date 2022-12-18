Политолог: Путин „откатывает“ Россию к временам крепостного права

Кого из нынешних школьников и студентов воспитывают в школах и университетах в России? Какого человека будущего пытаются создать в современной России?

Людей с определенным типом личности и сознания, из них хотят вырастить идеологически индоктринированных людей, которые будут поддерживать режим, не осознавая его истинных целей.

Среди части эмигрантов, уехавших из России несколько лет назад, бытует мнение, что, раз им удалось вовремя разобраться в целях режима и эмигрировать, то же самое получится сделать и многим нынешним школьникам, несмотря на все усилия властей по индоктринации.

Думаю, что такой образ мышления, к сожалению, здесь искажение имеет место, потому что они находятся в информационном пузыре, свободном от влияния Кремля. У таких счастливчиков был общий высокий уровень образования в их семьях, либо то учебное заведение, в котором им довелось учиться, было более-менее на тот момент свободным от давления властей по индоктринации учащихся. В целом, то, что у них получилось вырасти именно такими, осознать ложность пропаганды, вовсе не означает, что это же получится у нынешних школьников и студентов. Значительная часть населения Российской Федерации подвержена влиянию пропаганды, которая достаточно успешно влияет на их образ мыслей и поступки. Что в принципе и намекает на то, что оптимизм эмигрантов несколько преувеличен.

Насколько, по вашему мнению, такие попытки могут оказать удачными либо неудачными? Если властям получится добиться цели, каким будет современное российское общество?