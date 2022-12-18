Власти Ирана арестовали кинозвезду за поддержку протестов

Актриса Таране Алидости открыто критиковала попытки иранского правительства подавить беспорядки, а в ноябре опубликовала в „Инстаграме“ свою фотографию без хиджаба в знак солидарности с протестующими. На прошлой неделе она опубликовала в „Инстаграме“ пост, в котором осудила казнь участника антиправительственных демонстраций.

В своей публикации 38-летняя женщина раскритиковала международные организации из-за того, что они не помешали казни Мохсена Шекари. 8 декабря его повесили, обвинив в нападении на члена проправительственной полувоенной группировки Басидж, а также в препятствии движению на одной из улиц Тегерана.

„Его звали Мохсен Шекари. Каждая международная организация, которая следит за этим кровопролитием и не принимает никаких действий, - позор для человечества“, - написала она.

Согласно публикации государственного информагентства IRNA, актриса была арестована полицией, так как не смогла предоставить никаких „документов, подтверждающих ее утверждения“.

Аккаунт актрисы, на который было подписано более 8 млн человек, недавно был удален.

38-летняя Алидости - одна из наиболее успешных иранских актрис. Она сыграла одну из главных ролей в картине „Коммивояжер“, получившей в 2016 году премию „Оскар“ как лучший фильм на иностранном языке.

Протесты продолжаются

Вспыхнувшие в этом году протесты стали одним из самых серьезных вызовов, с которыми столкнулся иранский режим с момента революции 1979 года.

Волна протестов началась в Иране после того, как 16 сентября в полицейском участке скончалась 22-летняя Махса Амини, иранка курдского происхождения, которую задержали сотрудники полиции нравов за якобы имевшее место нарушение исламского дресс-кода.

После этого на улицу вышли женщины, студентки университетов и даже школьницы, протестовавшие против произвола властей. Демонстрации, как правило, носят мирный характер, женщины и девушки срывают с себя хиджабы и жгут их прямо на улицах, выкрикивая антиправительственные лозунги и вступая в конфронтацию с силами правопорядка.