ЧМ-2022 | Аргентина - ЧЕМПИОНЫ! В серии пенальти они обыграли Францию после невероятных 3:3

Вопреки опасениям, команды вышли в сильнейших составах: на поле и француз Тчуамени, и аргентинец Ди Мария, чье участие было под вопросом. Уже на 3-й минуте Хулиан Альварес первый раз получил мяч в штрафной, но в борьбе хорошо пробить не смог. Вскоре левый крайней аргентины Мак Аллистер наносит второй удар - Льорис надежен. Давление Аргентины приводит к тому, что на 9-й минуте Льорис получает повреждение в столкновении с аргентинцем Ромеро, впервые на поле выходит медицинская бригада. Серьезной травмы удалось избежать. На 14-й минуте Франция наконец проводит первую серьезную атаку, вратарь Мартинес забирает мяч в ногах у Мбаппе. На 17-й минуте после красивой многоходовой комбинации из выгодной позиции бьет Ди Мария - намного выше ворот. И тут же шанс упустили французы: после штрафного с левого фланга Жиру бил головой - над перекладиной. Вратарь уже не выручил бы. На 21-й минуте Ди Мария по левому флангу вошел в штрафную, где получил по ногам от Дембеле - бесспорный пенальти. Мяч забрал Месси и не оставил ни шанса Льорису - 1:0. Лео еще и вышел в лидеры среди бомбардиров турнира - 6-й гол (столько же, сколько в сумме на предыдущих четырех мундиалях). После гола Аргентина продолжает доминировать, неясно, как Франция рассчитывает спасти игру. На 36-й минуте Аргентине удается идеальная контратака: Месси выдает идеальный пас на Ди Марию, который уверенно забил - 2:0. На 41-й минуте Дешам идет ва-банк: убирает Жиру и Дембеле, выходят Маркус Тюрам и Коло-Муани. Но до конца тайма единственное, что это приносит - желтая карточка Энцо Фернандеса за фол против Коло-Муани. Полное превосходство южноамериканцев после первой половины.

Второй тайм тоже начался с атак Аргентины. На 49-й минуте красиво с лета бьет Де Пауль, Льорис на месте. На 54-й минуте повеселил публику аргентинский вратарь Мартинес: далеко вышел из ворот и неуверенно пробил по мячу, но французы воспользоваться шансом не смогли. Пять минут спустя Ди Мария опять накрутил защитников на фланге и выложил мяч под удар, Месси простил Францию на этот раз. На 64-й минуте с поля уходит герой матча Ди Мария, вместе него вышел Акунья. На 69-й минуте наконец стало заметно, что у Франции играет Мбаппе: он накрутил пару защитников и хлестко пробил - над перекладиной. И тут же Гризманна заменил Коман, а Эрнандеса - Камавинга. Однако никаких дивидентов Франции это не принесло, Аргентина продолжила уверенно контролировать ход матча. Ничто не предвещало, но на 79-й минуте Коло-Муани получил длинный пас и вошел в штрафную, где его схватил за плечо Отаменди. Мбаппе с пенальти забил, хотя Мартинес прыгнул в тот же угол. Интрига! И буквально в следующей атаке Франция сравняла. Все началось с потери Месси в центре поля, французы разыграли комбинацию, которую точным ударом завершил Мбаппе! Теперь уже он - лучший бомбардир турнира с 7 голами. А судьбы чемпионства повисла в воздухе. На 84-й минуте Франция упустила шанс выйти вперед: до навеса Мбаппе никто не допрыгнул. На 86-й минуте Маркус Тюрам упал в чужой штрафной, но вместо пенальти получил желтую за симуляцию. Аргентинцы явно не были готовы к такому повороту событий. На 4-й добавленной минуте Мбаппе шел на хет-трик, но после рикошета от защитника мяч ушел на угловой. А в следующей атаке Аргентину спас Мартинес, отбив опаснейший удар Рабьо с близкого расстояния. Страсти накалились до предела, желтую получил даже уже замененный Жиру. И тут же чудом Франция не использовала идеальную контратаку. А следом на 7-й добавленной минуте Льорис отбивает пушечный удар Месси. Овертайм!