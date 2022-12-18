ЧМ-2022 | Аргентина - ЧЕМПИОНЫ! В серии пенальти они обыграли Францию после невероятных 3:3(44)
Закончился долгожданный финал чемпионата мира 2022 года в Катаре. В невероятном по накалу матче Аргентина и Франция сыграли 3:3. В серии пенальти Аргентина была сильнее 4:2
Аргентина - Франция - 3:3, по пенальти 4:2
Вопреки опасениям, команды вышли в сильнейших составах: на поле и француз Тчуамени, и аргентинец Ди Мария, чье участие было под вопросом. Уже на 3-й минуте Хулиан Альварес первый раз получил мяч в штрафной, но в борьбе хорошо пробить не смог. Вскоре левый крайней аргентины Мак Аллистер наносит второй удар - Льорис надежен. Давление Аргентины приводит к тому, что на 9-й минуте Льорис получает повреждение в столкновении с аргентинцем Ромеро, впервые на поле выходит медицинская бригада. Серьезной травмы удалось избежать. На 14-й минуте Франция наконец проводит первую серьезную атаку, вратарь Мартинес забирает мяч в ногах у Мбаппе. На 17-й минуте после красивой многоходовой комбинации из выгодной позиции бьет Ди Мария - намного выше ворот. И тут же шанс упустили французы: после штрафного с левого фланга Жиру бил головой - над перекладиной. Вратарь уже не выручил бы. На 21-й минуте Ди Мария по левому флангу вошел в штрафную, где получил по ногам от Дембеле - бесспорный пенальти. Мяч забрал Месси и не оставил ни шанса Льорису - 1:0. Лео еще и вышел в лидеры среди бомбардиров турнира - 6-й гол (столько же, сколько в сумме на предыдущих четырех мундиалях). После гола Аргентина продолжает доминировать, неясно, как Франция рассчитывает спасти игру. На 36-й минуте Аргентине удается идеальная контратака: Месси выдает идеальный пас на Ди Марию, который уверенно забил - 2:0. На 41-й минуте Дешам идет ва-банк: убирает Жиру и Дембеле, выходят Маркус Тюрам и Коло-Муани. Но до конца тайма единственное, что это приносит - желтая карточка Энцо Фернандеса за фол против Коло-Муани. Полное превосходство южноамериканцев после первой половины.
Второй тайм тоже начался с атак Аргентины. На 49-й минуте красиво с лета бьет Де Пауль, Льорис на месте. На 54-й минуте повеселил публику аргентинский вратарь Мартинес: далеко вышел из ворот и неуверенно пробил по мячу, но французы воспользоваться шансом не смогли. Пять минут спустя Ди Мария опять накрутил защитников на фланге и выложил мяч под удар, Месси простил Францию на этот раз. На 64-й минуте с поля уходит герой матча Ди Мария, вместе него вышел Акунья. На 69-й минуте наконец стало заметно, что у Франции играет Мбаппе: он накрутил пару защитников и хлестко пробил - над перекладиной. И тут же Гризманна заменил Коман, а Эрнандеса - Камавинга. Однако никаких дивидентов Франции это не принесло, Аргентина продолжила уверенно контролировать ход матча. Ничто не предвещало, но на 79-й минуте Коло-Муани получил длинный пас и вошел в штрафную, где его схватил за плечо Отаменди. Мбаппе с пенальти забил, хотя Мартинес прыгнул в тот же угол. Интрига! И буквально в следующей атаке Франция сравняла. Все началось с потери Месси в центре поля, французы разыграли комбинацию, которую точным ударом завершил Мбаппе! Теперь уже он - лучший бомбардир турнира с 7 голами. А судьбы чемпионства повисла в воздухе. На 84-й минуте Франция упустила шанс выйти вперед: до навеса Мбаппе никто не допрыгнул. На 86-й минуте Маркус Тюрам упал в чужой штрафной, но вместо пенальти получил желтую за симуляцию. Аргентинцы явно не были готовы к такому повороту событий. На 4-й добавленной минуте Мбаппе шел на хет-трик, но после рикошета от защитника мяч ушел на угловой. А в следующей атаке Аргентину спас Мартинес, отбив опаснейший удар Рабьо с близкого расстояния. Страсти накалились до предела, желтую получил даже уже замененный Жиру. И тут же чудом Франция не использовала идеальную контратаку. А следом на 7-й добавленной минуте Льорис отбивает пушечный удар Месси. Овертайм!
Дополнительное время началось с замен: Фофана вместо Рабьо у Франции, Монтьель вместо Молины у Аргентины. Видно, что команды устали, стали намного чаще фолить. Чтобы освежить игру Аргентина выпускает Лаутаро Мартинеса и Паредеса вместо Альвареса и Де Пауля. И это тут же едва не сработало: на 105-й минуте защитники с трудом блокировали удар Лаутаро из штрафной. А следом он же вышел почти один на один, но положение спас отчаянный рывок Упамекано. После первой половины дополнительного времени счет тот же: 2:2. Замены Аргентины сыграли на 109-й минуте: Лаутаро провался к воротам, Льорис отбил, но на добивании первым был Месси, французский защитник выбил мяч уже из-за ленточки. 3:2 в сумасшедшем матче! И Месси догоняет Мбаппе по голам на турнире. Последняя замена Франции: Конате вместо Варана. Скалони в ответ выпускает Пеццеллу вместо Мак Аллистера. Но это не помогает: после розыгрыша углового Монтьель играет рукой. Еще один пенальти. Мбаппе опять безупречен - 3:3. Его хет-трик и восьмой гол на турнире. На 120-й минуте после навеса Мбаппе Коло Муани переправлял мяч в угол - рядом со штангой! На последней добавленной минуте Коло Муани обязан был приносить победу Франции, но Мартинес спас в невероятном прыжке. Серия пенальти!
Начинает Франция. Мбаппе точен, хотя сейчас Мартинес почти спас. А Аргентины бьет Месси: 1:1. У Льориса был шанс, но он рано дернулся. А вот с ударом Комана Мартинес справился в кошчьем прыжке. Лаутаро бьет по центру - 2:1 в пользу Аргентины. Третий удар у Франции Тчумамени - мимо! Паредес не прощает - 3:1. Аргентина близка к кубку. Коло Муани точен - 2:3. К мячу подходит Монтьель: и забивает. Аргентина ЧЕМПИОНЫ!
Перед матчем
Сегодня на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится финальный матч. На стадионе „Лусаил“ между собой сыграют сборные Франции и Аргентины. Сборная Франции в предвкушении защитить титул и повторить историческое достижение сборных Италии (в 1934 и 1938 годах) и Бразилии (в 1958 и 1962 годах). Сборная Аргентины в последний раз становилась чемпионом мира в далеком 1986 году, благодаря Диего Марадоне. Сможет ли Лионель Месси завоевать долгожданный трофей?
Сборная Аргентины начала турнир с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2), но потом Месси и компания сумели одержать шесть побед подряд. На групповом этапе сборная Аргентины обыграла Мексику (2:0) и Польшу (2:0). В плей-офф - с минимальным счетом обыграла Австралию (2:1), в серии пенальти сборную Нидерландов (в основное время счет 2:2), а в полуфинале аргентинцы уверенно обошли Хорватию (3:0).
Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси на данный момент является одним из лучших бомбардиров турнира. Нападающий в шести играх забил пять голов и отдал три голевые передачи.
Сборная Франции начала защиту титула с разгрома Австралии (4:1), а потом в тяжелом матче обыграла Данию (2:1) и в последнем туре проиграла Тунису (0:1), выпустив резервный состав. В плей-офф французы уверенно обыграли Польшу (3:1), с трудом одолели Англию (2:1), а в полуфинале оказались сильнее сенсационной сборной Марокко (2:0).
У сборной Франции есть собственный лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе. В шести матчах он забил пять голов и отдал две голевые передачи.
На чемпионатах мира Франция и Аргентина играли между собой трижды, и все три раза победитель их встречи играл в финале: Аргентина выиграла на групповом этапе ЧМ-1930 (1:0) и ЧМ-1978 (2:1), а Франция победила в 1/8 финала ЧМ-2018 в России (4:3).