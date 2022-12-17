Папе римскому исполнилось 86 лет. Свой день рождения он отметил в приюте для бездомных

Франциск (до избрания — Хорхе Марио Бергольо) родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года в семье итальянского эмигранта, железнодорожного рабочего Марио Джузеппе Бергольо и его супруги Реджины Марии Сивори. Он был младшим из пяти детей. Получил диплом химика-технолога.

В 2013 году Франциск был избран папой римским, став 266-ым главой Католической церкви. Он первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы (после сирийца Григория III, правившего с 731 по 741 год).

В свой день рождения папа римский решил посетить приют для бездомных в Риме и выразить особую признательность трем активистам, поддерживающих малоимущих: он встретился с бизнесменом из Вероны Силвано Педролло, священником-францисканцем Джаллоуф и бездомным Жаном Пиеро (известным как Вуэ), который, несмотря на свою собственную нужду, помогает другим.

„От лица всех итальянцев передаю искренние и дружеские пожелания: крепкого здоровья и успешного продолжения столь важной работы“, — отметил в обращении к папе римскому 81-летний президент Италии Серджо Маттарелла.