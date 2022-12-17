Сын Месси написал трогательное письмо отцу и сборной Аргентины в преддверии финала ЧМ

Фото письма выложила в соцсетях жена легендарного игрока Антонелла Рокуццо. Тиаго процитировал текст песни аргентинской рок-группы La Mosca – Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar («Ребята, теперь мы снова надеемся“), которая стала популярной во время чемпионата мира. Сообщает sports.ru.

„Я родился в Аргентине, стране Диего, Лионеля и мальвинских ребят (речь про Фолклендские острова, которые аргентинцы называют Мальвинскими), которых я никогда не забуду. Не могу объяснить, потому что вы не поймете, какие финалы мы проиграли. И сколько лет я плакал. Но все позади, потому что на „Маракане“, в финале против Бразилии, мы снова победили

Теперь у нас снова есть надежда. Я хочу, чтобы мы выиграли третий [Кубок мира]. Хочу, чтобы мы стали чемпионами мира. И увидеть Диего на небесах вместе с доном Диего и La Toto (речь о Марадоне и его родителях), болеющими за Лионеля“, – написал Тиаго.

Финальный матч между Аргентиной и Францией состоится в воскресенье, 18 декабря, в 17:00.