RusDelfi и „Левадия“ соберутся для совместного просмотра финала чемпионата мира

В воскресенье состоится главный матч чемпионата мира. Французы и аргентинцы поборются за золотые медали мундиаля. Все внимание приковано к Лионелю Месси и его финальному аккорду на международных турнирах. Сможет ли аргентинец наконец-то выиграть золото на своем последнем чемпионате мира? Француз Киллиан Мбаппе и компания определенно точно постараются помешать ему исполнить детскую мечту. Мбаппе сам не против занять уходящий из-под Месси трон и стать лучшим бомбардиром планеты. Франция может завоевать кубок второй раз подряд, что удавалось всего двум сборным за всю историю.