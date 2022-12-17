RusDelfi и „Левадия“ соберутся для совместного просмотра финала чемпионата мира(1)
В воскресенье в 17 часов в Катаре пройдет финал чемпионата мира по футболу между Францией и Аргентиной. Журналисты RusDelfi будут смотреть матч вместе с футбольными экспертами „Левадии“ и фанатами футбола.
В воскресенье состоится главный матч чемпионата мира. Французы и аргентинцы поборются за золотые медали мундиаля. Все внимание приковано к Лионелю Месси и его финальному аккорду на международных турнирах. Сможет ли аргентинец наконец-то выиграть золото на своем последнем чемпионате мира? Француз Киллиан Мбаппе и компания определенно точно постараются помешать ему исполнить детскую мечту. Мбаппе сам не против занять уходящий из-под Месси трон и стать лучшим бомбардиром планеты. Франция может завоевать кубок второй раз подряд, что удавалось всего двум сборным за всю историю.
Редакция RusDelfi в честь этого знаменательного события соберется в баре BeerGarden, откуда будет вести онлайн-трансляцию матча. К тому же на входе посетители заведения смогут поучаствовать в розыгрыше призов - нужно предсказать точный счет поединка. Мероприятие проходит совместно с футбольным клубом „Левадия“. Это значит, что победитель получит футболку таллиннской команды и другие призы от Delfi.
Изюминка вечера - участие местных футболистов в совместном просмотре. Эксперт Владимир Воскобойников, футболисты „Левадии“ Закария Бегларишвили и Артур Пикк до матча расскажут о своем фаворите, а по ходу встречи и в перерыве прокомментируют спорные моменты.